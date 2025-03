Nieuw bij TLC in mei 2025

Laatst geüpdatet op maart 26, 2025 by Redactie

Wat is er nieuw bij dé lifestyle entertainment TV-zender TLC in mei 2025? Bekijk hier de highlights van TLC in mei 2025.

Louisa & Rowan: Terug Naar Het Kamp | vanaf donderdag 22 mei 20:30 uur

Louisa en Rowan zijn terug met een nieuw seizoen! In Louisa & Rowan: Terug Naar Het Kamp nemen zij de kijker mee op een bijzondere reis. Ze gaan terug naar hun roots en herontdekken het reizigersleven op het woonwagenkamp. Samen met hun zoontje Mikai trekken ze met een caravan door Nederland, op zoek naar herinneringen, familieverhalen en de bijzondere cultuur van de reizigersgemeenschap. Louisa groeide zelf op in een woonwagen, maar woont inmiddels al een tijd in een huis zonder wielen met manlief Rowan en zoontje Mikai in het Limburgse Steyl. Rowan is niet geboren op het kamp, toch is hij door het lange samenzijn met Louisa flink “verkampert” zoals Louisa dit noemt. De reizigerscultuur blijft hen in ieder geval altijd trekken. Nu Mikai opgroeit, willen ze hem laten zien waar zijn roots liggen en wat het betekent om een reiziger te zijn. Gedurende hun reis bezoeken ze verschillende woonwagenkampen, waar ze niet alleen oude bekenden treffen, maar ook nieuwe bijzondere mensen uit de reizigersgemeenschap ontmoeten die hun verhalen delen over het hedendaagse kampleven.

> Kijk vanaf donderdag 22 mei ook op HBO Max

Gypsy Kids | vanaf donderdag 1 mei om 20:30 uur

In Groot-Brittannië en Ierland leven circa 300.000 gypsy’s en travelers, veelal in kleine hechte gemeenschappen met een eigen manier van leven. Hoe ziet hun traditionele cultuur eruit en is die wel zo anders dan dat van de rest van de Britten? Gypsy Kids onderzoekt dat op een bijzondere manier: door de ogen van de kinderen. De innemende serie volgt enkele jongeren van dichtbij en leert hoe zij omgaan in een wereld waar ze te maken krijgen met vooroordelen, pestgedrag en huisuitzettingen. Pestgedrag zorgde voor de 12-jarige Oliver voor een opstootje op school, waarna hij niet meer terug mocht komen en nu een uur per dag thuisonderwijs krijgt. Hij is een gepassioneerd paardenliefhebber – zoals veel gypsy’s en travelers – en wil later hoefsmid worden, waardoor hij wel een diploma nodig heeft. Daar is de 8-jarige Ierse Margaret minder van overtuigd. Zij wil op haar 11e juist stoppen met school, net als haar zus deed, omdat vrouwen in haar cultuur toch niet hoeven te werken. De 13-jarige Sylvana is het daar niet mee eens. Zij wil niet op de ouderwetse manier leven en gelooft in een gelijkwaardige relatie. Haar droom is om later als model te werken en bezoekt daarom Jentina Chapman, een beroemde Romani rapper die ook werkte als model. Zo blijken er veel verschillen te bestaan binnen deze veelal onbegrepen wereld. En dat maakt deze serie zo bijzonder en waardevol.

> Kijk vanaf maandag 15 mei ook op HBO Max

Who The (Bleep) Did I Marry | vanaf zondag 4 mei om 21:00 uur

Je denkt de perfecte relatie gevonden te hebben, totdat blijkt dat de ander er een geheim dubbelleven op nahoudt. Die bizarre verhalen staan centraal in de onthullende serie Who The (Bleep) Did I Marry. Zoals een man die niet alleen merkt dat zijn vrouw hem bedriegt, maar er ook achter komt dat zij zelfs een huurmoordenaar heeft ingeschakeld. Of de alleenstaande vader die denkt dat hij de liefde van zijn leven heeft gevonden, maar vlak na het huwelijk ineens zijn pensioengeld begint kwijt te raken. Als hij een scheiding aanvraagt met deze notoire bedriegster gaat het alleen maar van kwaad tot erger! Dit nieuwe schokkende seizoen begint met het ongelofelijke verhaal van Marisa Burke die als beroemde nieuwslezeres ineens zelf het onderwerp van het nieuws wordt. Ze dacht mr. Perfect ontmoet te hebben tijdens een etentje bij vrienden: aantrekkelijk, slim, grappig en erg betrokken. Ze trouwden snel, kregen kinderen en ook toen ontpopte hij zich als een fantastische vader en zorgzame echtgenoot. Werkelijk niemand had kunnen weten welk geheim deze Mark Kandel al die jaren met zich meedroeg dat uiteindelijk toch uitkwam en een regelrechte bom legde onder hun relatie.

Sister Wives | vanaf woensdag 7 mei om 20:30 uur

De ooit zo harmonieuze familie van Kody en zijn vier vrouwen is definitief uit elkaar gevallen. Christine, Janelle en Meri zijn nu allemaal vertrokken en veel van hun volwassen kinderen willen niet meer met Kody praten. Hij is boos en gefrustreerd, waardoor zelfs zijn enig overgebleven vrouw Robyn het moeilijk heeft om de relatie goed te houden. Het nieuwe seizoen van Sister Wives begint met de verhuizing van Janelle die een groot stuk land gekocht heeft in North Carolina. Christine vergezelt haar op deze roadtrip waardoor de twee veel tijd hebben om herinneringen op te halen aan hun leven met Kody. Ook stoppen ze onderweg in een loods waar voorbijgangers een waardevolle herinnering kunnen achterlaten. Beide vrouwen laten iets achter uit hun leven met Kody om het zo op een symbolische wijze af te sluiten. Meri worstelt ondertussen met haar B&B nu haar vaste kok met pensioen is gegaan. Ze vraagt zich af of ze eigenlijk wel een B&B wil en of dat destijds niet gewoon een reden was om bij Kody weg te gaan. Ook is ze inmiddels druk aan het daten in de hoop een leuke man te vinden – helemaal voor haarzelf. Want hoewel ze de ware nog niet heeft gevonden, weet ze één ding al wel zeker: nooit meer een polygamische relatie!

> Kijk vanaf maandag 7 mei ook op HBO Max

The Fall of Diddy | vanaf zaterdag 17 mei om 22:00 uur

In de vierdelige docuserie The Fall of Diddy doen meer dan 30 betrokkenen een onthullend boekje open over Combs vermeende gewelddadige en seksueel overschrijdende gedrag, waaronder de verkrachting van meerdere vrouwen en het geweld tegen Cassie Ventura. Aan de hand van deze interviews en een enorme verzameling archiefbeelden – waarvan sommige nooit eerder vertoond – schetst The Fall of Diddy een schokkend portret van een muziekmagnaat die naar verluidt zijn enorme macht en invloed heeft aangewend om tientallen jarenlang een patroon van misbruik en geweld te verdoezelen.

> Kijk ook op HBO Max