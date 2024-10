Nieuw bij TLC in november 2024

Laatst geüpdatet op oktober 25, 2024 by Redactie

Wat is er nieuw bij dé lifestyle entertainment TV-zender TLC in november 2024? Onder andere Eating With My Ex: Going Dutch, 1000-lb Sisters, Quiet On Set: The Dark Side of Kids TV en nog veel meer.

1000-lb Sisters | vanaf maandag 11 november om 20:30 uur

Na een jaar vol emotionele momenten zijn de zussen Amy en Tammy klaar voor een nieuw hoofdstuk in hun strijd voor een slanker en gezonder lichaam. Tammy verloor in de afgelopen twee jaar maar liefst 180 kilogram, maar verloor ook haar vriend Caleb die in het vorige seizoen plotseling overleed. Amy scheidde op haar beurt van haar man Michael, trok in bij Tammy, maar is nu klaar om weer op eigen benen te staan met haar twee kinderen. Tammy is blij met haar gewichtsverlies en kan nu doodgewone dingen doen die ze eerder niet kon, zoals eenvoudig haar schoenen aantrekken of makkelijk naar het toilet gaan. Wel ervaart ze de overtollige huid als een groot probleem. Los van de fysieke klachten die het geeft, tast het ook haar zelfvertrouwen nog altijd aan. In het nieuwe seizoen van 1000-lb Sisters hoopt ze daarom dat ze in aanmerking komt voor een operatie om de overtollige huid te laten verwijderen. Ook Amy en broer Chris willen graag hun extra huid laten verwijderen en met zijn drieën doen ze een aanvraag bij Dr. Smith. Ondertussen plannen ze met de hele familie een trip naar Engeland om op zoek te gaan naar hun familiegeschiedenis die volgens hun moeder mogelijk koninklijke connecties heeft!

Quiet On Set: The Dark Side of Kids TV | vanaf dinsdag 5 november om 22:30 uur

Tv-zender Nickelodeon groeide in de jaren negentig in Amerika uit tot hét kanaal voor kinderen. Jonge tieners werden tv-sterren in hilarische kinder-comedyseries als All That en The Amanda Show. Achter de schermen bleek het er minder vrolijk aan toe te gaan met naar nu blijkt ernstige vormen van verbaal én seksueel grensoverschrijdend gedrag. In de 4-delige documentaire Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV vertellen voormalige kindsterren, hun ouders en medewerkers van het programma over hun vaak schokkende ervaringen. Centraal in de documentaireserie staat Dan Schneider, de producer die de zender grootmaakte. De acteur en scriptschrijver kwam in 1993 in dienst bij Nickelodeon waar hij de maker werd van All That, een comedyserie met kinderen in de hoofdrol. Het werd een razend populaire serie die van de kindsterren beroemdheden maakte. Schneider leek aanvankelijk de vrolijke suikeroom die dit allemaal mogelijk maakte, maar ontpopte zich volgens ingewijden steeds meer tot een dwingende persoonlijkheid waar niemand tegenin durfde te gaan. Kindacteurs van toen vertellen nu hoe ze tot scènes werden aangezet waar ze helemaal niet blij mee waren of die achteraf gezien ook zeer dubieus overkomen. Er vond ook daadwerkelijke seksueel misbruik plaats door minimaal drie verschillende medewerkers. Van het sturen van naaktfoto’s naar jonge meisjes – door wat later een serieuze zedendelinquent bleek te zijn – tot fysiek misbruik door een prominent persoon binnen het bedrijf. Er is een schokkende onthulling van een van de bekendere tienersterren die voor het eerst in het openbaar vertelt wat hem is overkomen. Veel tienersterren kijken met gemengde gevoelens terug op de tijd die zo leuk had kunnen zijn, anderen kwamen terecht in een leven vol verslaving. Het laat andermaal zien dat de tv-wereld niet altijd zo vrolijk is als het lijkt. Met dit keer kinderen als voornaamste slachtoffers.

Eating With My Ex: Going Dutch | vanaf donderdag 21 november om 22:00 uur

Eating With My Ex: Going Dutch is terug met een nieuw seizoen! Ook dit keer zorgt ‘het laatste avondmaal’ tussen twee exen weer voor mega awkward en zeer cringe-worthy momenten. De meeste mensen moeten er dan ook niet aan denken! Een drie-gangen diner met je ex waar óók nog eens bij elke gang een héle ongemakkelijke vraag wordt voorgeschoteld… Verhelderend kan het daarentegen wel zijn en wie weet wat er weer opbloeit! In dit seizoen wagen onder andere Benjamin & Joshua (Winter Vol Liefde), Hans & Petra (B&B Vol Liefde) en Dylan & Michelle (Ex On The Beach) zich een sprong in het diepe en gaan dineren mét hun ex-lover/friend. In de eerste aflevering – te zien op 21 november – zien we hoe exen Dusty (Ex On The Beach) & Marisol (Temptation Island) en Boris (Eny Peru) & Enzo (Heel Holland Bakt) elkaar het vuur aan de schenen leggen aan de Eating With My Ex: Going Dutch-tafel… Het belooft weer een juicy seizoen te worden boordevol drama!

My Lottery Dream Home International | vanaf maandag 25 november om 16:30 uur

Buiten Amerika worden natuurlijk ook loten verkocht met blije miljonairs als resultaat. Daarom steekt My Lottery Dream Home de oceaan over om deze gelukkigen te helpen met het vinden van hun nieuwe droomhuis. Ze worden daarbij geassisteerd door de bevlogen Britse interieurdesigner Laurence Llewelyn-Bowen die in de nieuwe serie My Lottery Dream Home International steeds drie huizen laat zien aan de kersverse Europese miljonairs. Zoals aan Darren uit Newcastle die eventjes een pak melk ging halen voor zijn vrouw Kate, bij de kassa een kraslot kocht en toen zomaar één miljoen pond won! Nu kunnen de twee eindelijk hun kleine huis verruilen voor iets groters aan zee, met voor de kinderen elk een eigen slaapkamer. Darren wil graag iets moderns met een eigen man cave en blijft graag binnen het budget van 475.000 pond. Kate houdt juist van oudere huizen met karakter, wil een kookeiland plus walk-in closet en vindt het niet erg als dat allemaal iets meer kost. Kan Laurence een huis vinden dat aan beide woonwensen voldoet?

