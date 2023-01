Nieuw datingavontuur bij RTL 4: ‘Samen Uit, Samen Thuis?’

Laatst geüpdatet op januari 19, 2023 by Redactie

Dat het nooit te laat is om een poging te doen de ware liefde te vinden, laat RTL 4 zien in het nieuwe programma ‘Samen Uit, Samen Thuis?’ Hierin krijgt een aantal 45+-ers die al een tijdje toe zijn aan een partner de kans om hun droomreis te maken naar een plek die al jaren op hun bucketlist staat of die veel voor hen betekent – samen met drie potentiële liefdespartners. Zij gaan dus samen uit, maar met wie komen ze samen thuis? Het nieuwe dating- en reisavontuur ‘Samen Uit, Samen Thuis?’ is dit najaar te zien bij RTL 4.

De droomreizen met de vrijgezellen vinden begin dit jaar plaats. Lees via rtl.nl/samenuitsamenthuis alle informatie over de vrijgezellen die op zoek zijn naar hun liefdespartner. Geïnteresseerden kunnen zich via dezelfde link aanmelden voor het programma.



‘Samen Uit, Samen Thuis?’ wordt geproduceerd door Blue Circle en is dit najaar te zien bij RTL 4.



Foto credit: RTL