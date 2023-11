Nieuw in Nederland: LiQ likeur-ijspralines

De likeurgevulde ijspralines van het Vlaamse LiQ zijn nu ook in Nederland te koop. De hapklare luxe pralines vormen een combinatie van romig vanille-ijs, échte Belgische chocolade en jouw favoriete likeur, zoals een scheutje Baileys. Dit zorgt voor een nieuwe smaaksensatie tijdens de feestdagen.



Het low alcohol product, dat vijf jaar geleden succesvol gelanceerd is in meerdere landen, is de enige in zijn soort en wil zo een nieuwe dessert- en snackervaring creëren. “Met deze pralines bieden we niet alleen een nieuwe ervaring, maar zijn we ook een beetje rebels door het toevoegen van een scheutje likeur”, zegt Jorgo Struyve, medeoprichter van LiQ. “Bovendien durf ik het echt een one of a kind-snack te noemen door de exclusieve samenwerking met toplikeuren zoals Baileys. We zijn verheugd dat Nederlandse fijnproevers nu ook kennis maken met deze bonbon-ervaring.

Een nieuwe standaard

De praline creëert een nieuwe standaard in het snackassortiment als dessert, speciaal voor volwassenen van alle leeftijden. Struyve: “Iedereen is dol op Belgische chocolade. Met LiQ kunnen Nederlanders genieten van de pralines waar ze al zo gek op zijn, nu dus ook met een vleugje alcohol. Het dessert dat op elk moment van de dag gegeten kan worden, is een origineel toetje voor tijdens de feestdagen, een me-time verwenning voor de koude winterdagen of een speciaal geluksmomentje om te delen met je dierbaren.”

Van koffie tot kokos

Naast de exclusieve samenwerking met het bekende likeurmerk Baileys, ging LiQ ook een partnership met kokoslikeur Malibu aan. Hieruit ontstond een frisse tropische variant van de ijslikeurbonbon, die vanaf nu ook in het supermarktvriesvak ligt. Als het aan Struyve ligt, komen daar nog veel meer smaken bij: “Met de romige en volle smaak van de Baileys bonbon en de tropische fruitige sferen van de Malibu-variant, hebben we een veelzijdig en verrassend assortiment. Hoewel we hiermee al voor ieder wat wils bieden, willen we in de toekomst nog veel meer vernieuwende smaken en samenwerkingen aan ons portfolio toevoegen.”



De likeur-ijspralines zijn vanaf 1 november exclusief bij Jumbo supermarken te koop in de smaken Baileys en Malibu en kosten slechts 4,49 euro voor zeven bonbons.