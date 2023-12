Nieuw jaar, nieuwe start: meer scheidingen na de feestdagen

Laatst geüpdatet op december 21, 2023 by Redactie

Spanning tijdens de feestdagen leggen bij veel stellen de nadruk op de vier signalen die wijzen op het einde van een relatie: onverschilligheid, verwaarlozing, geweld en minachting. De donkere en koude maand januari, kan zorgen voor een gevoel van ontevredenheid. Bovendien symboliseert het nieuwe jaar een kans op een frisse start. Dit alles verklaart waarom januari een drukke maand is voor scheidingsbegeleiders.

Lees ook: Beantwoord deze 7 vragen eerlijk voordat je een scheiding in gang zet

Rondom de feestdagen, wanneer de lichtjes schijnen en de geur van dennenbomen in de lucht hangt, kunnen sommige relaties tegen hun keerpunt aanlopen. Voor relatietherapeuten en mediators is januari dan ook de drukste maand van het jaar. Het beëindigen van een relatie is nooit gemakkelijk, maar soms is het de beste keuze. Relatietherapeuten ontdekten vier signalen die aangeven dat het tijd is om uit elkaar te gaan.



1. Onverschilligheid: Als je merkt dat je steeds minder geïnteresseerd bent in je partner en een gevoel van onverschilligheid groeit, kan dit wijzen op het einde van jullie relatie. De afstand tussen jullie wordt groter, wat soms leidt tot een kille sfeer.



2. Verwaarlozing: In langere relaties kan de relatie als vanzelfsprekend worden beschouwd en heeft deze niet langer de hoogste prioriteit. Andere zaken krijgen voorrang boven de relatie, wat kan leiden tot verwaarlozing van je partner.



3. Geweld: Geweld, zowel fysiek als emotioneel, kan geleidelijk de relatie binnensluipen. Onaardige opmerkingen, passief-agressief gedrag en gemene blikken kunnen de liefde beschadigen.



4. Minachting: Minachting kan de ander het gevoel geven minderwaardig te zijn en kan leiden tot vijandige humor, cynisme of sarcasme jegens je partner.

Spanning tijdens de feestdagen

Tijdens de feestdagen worden deze signalen vaak moeilijker te negeren. Dit seizoen brengt van nature al spanningen met zich mee, zoals cadeau-inkopen en familiebezoeken. De druk om ‘gezellig te doen’ kan bestaande irritaties verergeren, wat soms de laatste druppel is voor stellen in crisis.

Een nieuw jaar is een nieuw begin

“Voor veel mensen is januari een maand van reflectie en een nieuw begin. Met goede voornemens in gedachten, zien velen het nieuwe jaar als een kans om een frisse start te maken. Als je relatie niet goed gaat, kan dit een goed moment zijn om schoon schip te maken”, zegt André Moestaredjo, Juridisch Klantadviseur bij NetjesScheiden.

De januari-dip

Bovendien kan de “januari-dip”, gekenmerkt door donkere, koude avonden en het einde van de feestdagen, het gevoel van ontevredenheid vergroten. De teleurstelling van de decembermaand kan dienen als een wake-upcall voor stellen die hun problemen niet langer kunnen negeren.

Lees ook: 4 dingen waarover koppels beslissingen over moeten nemen bij een scheiding

NetjesScheiden staat klaar om stellen te begeleiden bij deze moeilijke overgang. Met ervaren mediators en juridische experts helpen we paren de volgende stappen te zetten in het proces van scheiden. Voor meer informatie en ondersteuning, bezoek NetjesScheiden.nl.