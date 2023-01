Nieuw Japans grillrestaurant AH-UN in Rotterdam

Restaurant AH-UN heeft begin november zijn deuren geopend in hartje Rotterdam. Op de Binnenrotte beleef je bij AH-UN een authentiek Japanse BBQ-ervaring. Elke tafel is voorzien van een eigen grill, waarop je zelf het Japanse eten bereidt. De specialiteit van het restaurant is de Wagyu, het bekende Japanse rundvlees van topkwaliteit. In alle rust leg je het vlees stukje voor stukje op de grill, net zoals dat volgens traditie in Japan gebeurt. Naast het allerbeste vlees en bijpassende gerechten serveert AH-UN ook verse sushi, cocktails en heeft een uitgebreid Sake-menu.

Japanse beleving in Rotterdam

Na vestigingen in Barcelona en Düsseldorf heeft het Japanse restaurant AH-UN onlangs de allereerste Nederlandse locatie geopend in het centrum van Rotterdam. De naam verwijst in het Japans naar het begin en einde van iets, of alle dingen. Wie een voet over de drempel zet van dit nieuwe restaurant, laat de Rotterdamse drukte al snel achter zich op de Binnenrotte. AH-UN ademt Japan, van de kleurrijke aankleding met veel planten tot de menukaart vol Japanse specialiteiten. Hoewel het restaurant ook vers bereide sushi op de kaart heeft staan, ligt de focus op het traditioneel grillen van Wagyu vlees volgens de YakiNiKu kookstijl. Op de menukaart vind je complete BBQ-sets, die worden geserveerd met verschillende sauzen, misosoep, kimchi, rijst en salade. Daarnaast heeft AH-UN een grote selectie aan Sake, de typisch Japanse alcoholische drank, gemaakt van onder andere rijst.



Beleef de Japanse BBQ-traditie en sfeer nu het hele jaar door zelf in Rotterdam. AH-UN is zeven dagen per week geopend voor diner, op zaterdag en zondag ook voor lunch.



AH-UN

Binnenrotte 105-111

3011 HB Rotterdam

Website: https://www.ah-un.eu