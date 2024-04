Nieuw Magical Greenfire: gevlamde tuinhortensia

Laatst geüpdatet op april 18, 2024 by Redactie

Magical Hydrangea’s zijn doorkleurende hortensia’s. Als de knoppen zich openen zijn ze nog frisgroen en gedurende het bloeiseizoen veranderen de bloemen van kleur. Hoe het kleurverloop is, verschilt per soort, maar in het najaar krijgen de hortensia’s een diepgroene kleur. In 2024 presenteert Magical een nieuwe tuinhortensia: Greenfire.

Gevlamde bloemen

De nieuwe tuinhortensia ‘Magical Greenfire’ herken je aan de vlamvormige tekening van de groene bloemblaadjes. Die is of vurig rood (Greenfire Red) of vurig paars (Greenfire Purple). De bloemblaadjes krijgen tijdens de bloeiperiode een steeds warmere gloed en in het najaar zijn de bloemen donkergroen. Verandering van bloemkleur, zoals bij Greenfire, is het kenmerk van Magical-hortensia’s. Het is een natuurlijk proces dat sterker is als de plant meer licht krijgt. Net als alle andere Magical-soorten is Greenfire oersterk. De stevige stelen blijven ook tijdens een flinke regenbui gewoon fier overeind staan en hoewel tuinhortensia’s het liefst in de halfschaduw staan, doen Magical-soorten het ook goed op een zonnige standplaats. De planten zijn geschikt voor toepassing in borders maar ook voor potten op balkon en terras.

Magical in huis

Er zijn ook Magical hortensia’s voor in huis. Ze zijn bijzonder sterk en bloeien zo’n 150 dagen non-stop. Net als bij de tuinplant hebben de bloemen een kleurverloop tijdens de bloeiperiode. Wanneer je de kamerhortensia een plekje geeft met veel daglicht (maar geen volle zon) is het kleureffect het sterkst. Een opvallende verschijning is de ‘Magical Flowertree’: een kamerhortensia op stam.

Verzorging

Magical hortensia’s (voor binnen en buiten) zijn eenvoudig te verzorgen. Geef regelmatig water en verwen ze met voeding zodat de planten gezond en sterk blijven.

Verkrijgbaarheid

Magical hortensia’s zijn verkrijgbaar vanaf € 29,50 bij tuincentrum, bloemist en via www.magicalhydrangea.com.



