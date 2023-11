Nieuw: Matrix A Curl Can Dream

Laatst geüpdatet op november 20, 2023 by Redactie

Matrix is trots om naast een nieuwe look uitbreiding van zijn befaamde productlijn “A Curl Can Dream” te onthullen. Deze simpele haarverzorgings- en stylingroutine is ontworpen met een vastberaden toewijding aan het behoud van patronen, zodat elke krul en golf wordt gekoesterd en behouden. De ster van de show in deze vernieuwde lijn is de gloednieuwe “Lichtgewicht Olie,” een baanbrekend finishing product verrijkt met zonnebloemolie voor stralende, gedefinieerde krullen. “A Curl Can Dream” zorgde altijd al voor uitmuntende zorg voor krullend haar, en deze uitgebreide lijn blijft voldoen aan de unieke behoeften van mensen met golvend en krullend haar. Met de toevoeging van Manuka Honing Extract, een natuurlijke bevochtiger die bekend is om zijn hydraterende eigenschappen, tilt deze lijn de zorg voor krullend haar naar een hoger niveau. Of je nu diepgaand wilt reinigen, voeden, hydrateren, definiëren of een glanzende finish aan je krullen wilt toevoegen, deze lijn heeft vijf uitzonderlijke producten voor je klaarstaan.

1. Shampoo: Diepgaande Reiniging

De Shampoo is speciaal samengesteld voor alle soorten krullen. Doordrenkt met Manuka honingextract, reinigt het niet alleen effectief, maar behoudt ook de vorm van je krullen door productophoping te verwijderen.

2. Rich Mask: Voeden

Dit rijke masker is speciaal ontworpen om je haar diep te hydrateren terwijl de vorm en textuur van je krullen behouden blijven. Doordrenkt met Manuka honingextract, is het een must-have voor iedereen die mooiere en goed gedefinieerde krullen zoekt.

3. Moisturizing Crème: Hydrateren

De leave-in hydraterende crème, verrijkt met Manuka honingextract, biedt de perfecte balans tussen vocht en definitie, waardoor je krullen er prachtig en gezond uitzien.

4. Lightweight Gel: Definiëren

De Lichtgewicht Gel, doordrenkt met Manuka honingextraxt biedt lichte hydratatie en nauwkeurige definitie, zodat je krullen de hele dag prachtig gedefinieerd blijven.

5. Lightweight Oil: Afwerken

De gloednieuwe Lightweight Oil is in plaats van Manuka Honing, verrijkt met zonnebloemolie en vormt de ultieme finishing touch voor krullend haar. Het ontwart krullen moeiteloos, voegt een stralende glans toe en laat je haar er op zijn best uitzien.

De “A Curl Can Dream” lijn is het resultaat van de toewijding van Matrix om eersteklas oplossingen te bieden voor mensen met krullend haar of elk ander haartype. Met de toevoeging van de Lightweight Oil blijft Matrix innoveren en tegemoetkomen aan de diverse behoeften van de krullende haargemeenschap.



De vernieuwde Matrix “A Curl Can Dream” lijn is nu verkrijgbaar bij geselecteerde salons en online retailers.

Prijs en verkrijgbaarheid

De “A Curl Can Dream” lijn is o.a. verkrijgbaar via www.bol.com.



A Curl Can Dream Shampoo 300ml – €15,70

A Curl Can Dream Rich Mask 280ml – €22,60

A Curl Can Dream Moisturizing Cream 500ml – €39,90

A Curl Can Dream Defining Gel 200ml – €22,60

A Curl Can Dream Oil 150ml – €23,90