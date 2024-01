Nieuw mediterraan restaurant BARBOUNIA

Deze week opent het mediterraanse restaurant BARBOUNIA in het Conservatorium Hotel in Amsterdam. Tot en met 30 januari geldt als soft opening. Gasten die tijdens deze periode bij BARBOUNIA dineren doen dat tegen gereduceerd tarief. Het restaurant haalt zijn inspiratie uit drie befaamde culinaire culturen: Italië, de Franse Rivièra en Griekenland. En om het regionale gevoel compleet te maken komen ook de omliggende culturen op subtiele wijze aan bod. Gevestigd in het Conservatorium Hotel, midden in het Museumkwartier – het luxueuze en culturele hart van de stad – biedt BARBOUNIA een unieke setting. Met zijn glazen plafond en aangrenzend terras is het een aanwinst voor Amsterdam.

BARBOUNIA brengt de zon naar het Conservatorium Hotel

Chef Schilo van Coevorden omringt zich in de keuken met een team van chefs uit het mediterrane gebied – chefs uit Italië en Griekenland. Zij brengen een hommage aan het zomerse mediterrane vakantiegevoel in de sfeer van la dolce vita. BARBOUNIA is niet zomaar een toevoeging aan het Conservatorium Hotel. Het is een op zichzelf staand concept: een omarming van de rijke diversiteit van meerdere mediterrane keukens. Voor Amsterdam is dit een noviteit die ongetwijfeld een warm onthaal gaat krijgen. De Griekse naam BARBOUNIA is een eerbetoon aan een delicate vis uit de Middellandse Zee-regio: de rode mul. Met BARBOUNIA brengt Chef Schilo van Coevoerden de mediterrane zon naar het Conservatorium Hotel. “BARBOUNIA is mijn ode aan zonovergoten mediterrane vakanties. Na 13 jaar aan het roer van de Conservatorium Brasserie te hebben gestaan, wilde ik iets nieuws creëren, iets dat de mediterrane zon rechtstreeks naar Amsterdam brengt. We kunnen allemaal wat mediterrane zonneschijn in ons leven gebruiken.” Het resultaat van Schilo’s droom is een unieke eetervaring die zowel de locals als internationale gasten aanspreekt. “We willen dat BARBOUNIA een plek is waar gasten de zon kunnen proeven, zien en voelen,” zegt Schilo van Coevorden.

Sfeer en menu

Het interieur van BARBOUNIA is trouw aan het oorspronkelijke ontwerp, maar heeft een aangepaste mediterrane decoratie. Er is dagelijks live muziek. Er is een podium voor ive muzikanten en DJ’s. De algehele ervaring is geïnspireerd door het mediterrane gebied. Het menu omvat een gevarieerde selectie van gerechten, beginnend met dips zoals taramosalata, tzatziki, baba ganoush, geserveerd met smaakvol kristalbrood. Hiernaast zijn er pasta’s zoals lobster linguine en ravioli met ricotta en courgettebloemen. Het merendeel van de verse vis- en vleesgerechten krijgt een bereiding op de houtskoolgrill. Schilo’s signature dish is de gefrituurde Barbounia. Als dessert zijn er de huisgemaakte gelati.

De wijnkaart

De wijnkaart biedt een selectie van wijnen uit het mediterrane gebied, met nadruk op Italiaanse wijnen. De meeste hiervan zijn afkomstig uit Sicilië en Sardinië. Daarnaast staan er voortreffelijke wijnen op de kaart uit de Franse Rivièra, waaronder wijngaarden in de Provence, evenals enkele prachtige Spaanse wijnen. “We streven ernaar de prijzen betaalbaarder en toegankelijker te maken. De diversiteit van ons menu biedt meerdere opties. Sommigen kiezen voor een informele ervaring met heerlijke drankjes en dips, anderen geven de voorkeur aan een complete culinaire belevenis.” zegt Schilo van Coevorden, de chef en drijvende kracht achter het concept.



Restaurant Barbounia

Paulus Potterstraat 50

1071 DB Amsterdam



Reserveringen via www.barbounia-amsterdam.com of telefonisch via +31 20 570 000

Geopend voor ontbijt, lunch, brunch, aperetivo en diner: maandag – zondag van 07.00 – 22.00 uur

Beeld: Nina Slagmolen