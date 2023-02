Nieuw muziekprogramma: The Talent Scouts

Laatst geüpdatet op februari 8, 2023 by Redactie

Angela Groothuizen, Tabitha, Nicky Romero, Flemming en Donnie gaan in The Talent Scouts de strijd met elkaar aan. Elke bekende scout heeft hetzelfde doel: de beste zangtalenten aan zich binden door slim te investeren en met dat geld één van hen te ontwikkelen tot de nieuwe nationale topartiest! Het winnende zangtalent wint een prijs money can’t buy: een optreden op Pinkpop en daarbij een bedrag van 25.000 euro om te besteden aan de perfecte performance. Een betere kickstart voor een muziekcarrière bestaat niet. The Talent Scouts wordt gepresenteerd door Kalvijn en is vanaf 7 april 2023 om 20.30 uur te zien op SBS6.



De vijf scouts krijgen vijf afleveringen de tijd om elk vier talenten in hun team te krijgen. Die talenten introduceren zichzelf met bewerkingen van bekende hits. Elke scout beschikt per auditie-aflevering over een investeringsbudget van 5.000 euro! Na elk optreden mogen de scouts die geïnteresseerd zijn, geld bieden om dit talent in hun stal te krijgen. Hoe hoog zijn ze bereid te gaan? Wie biedt het meest en is zijn collega-scouts te slim af? Het uiteindelijke bedrag gaat naar het talent, dat meteen advies krijgt over hoe ze met dit geld hun optreden nog beter kunnen maken. Na twee halve finales zijn er per scout twee kandidaten over. Voorafgaand aan de grote live finaleshow zet de scout met deze talenten de puntjes op de i voor de laatste performance! Het is de kijker die in de finale bepaalt welk zangtalent de competitie wint en wie er dus in juni mag debuteren op Pinkpop. Ook voor de scouts valt er wat te winnen: zij ontvangen allemaal een mooi geldbedrag om aan een persoonlijk goed doel schenken.



Talenten kunnen zich nog steeds inschrijven voor The Talent Scouts. Dat mag solo, als duo of als band. Alle denkbare muzikale genres zijn mogelijk: van pop tot rock, van hiphop tot reggae, singer songwriter of electro. Alles mag, als je maar een geweldige stem hebt en een eigen stijl. Inschrijven kan via www.sbs6.nl/thetalentscouts

The Talent Scouts is vanaf 7 april om 20.30 uur te zien op SBS6 en wordt geproduceerd door Talpa Entertainment Productions.