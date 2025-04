Laatst geüpdatet op april 1, 2025 by Redactie

Wat is er Nieuw op HBO Max in april 2025? Stream deze maand nieuwe series zoals Georgie & Mandy’s First Marriage en meer. Dit zijn de highlights van HBO Max in april 2025.

The Last of Us seizoen 2 | vanaf maandag 14 april

De veelbekroonde HBO Original-serie The Last of Us keert terug met een nieuw seizoen. In een post-apocalyptische wereld volgen we Joel (Pedro Pascal) en Ellie (Bella Ramsey) in hun strijd om te overleven – en om elkaar te beschermen. Na de intense gebeurtenissen van seizoen één, duiken we dieper in de morele dilemma’s, rauwe emoties en spanningen die hun band op de proef stellen.

Georgie & Mandy’s First Marriage seizoen 1 | vanaf donderdag 3 april

Georgie & Mandy’s First Marriage is de hartverwarmende spin-off uit het universum van The Big Bang Theory en Young Sheldon. In het Texas van de jaren ’90 volgen we Georgie Cooper en Mandy McAllister, een jong koppel dat zijn weg zoekt in het huwelijk en het ouderschap. Tussen luiers, schoonouders en hun dochtertje CeeCee proberen Georgie en Mandy balans te vinden – ondanks hun leeftijdsverschil en totaal verschillende achtergronden. Georgie & Mandy’s First Marriage combineert klassieke sitcomhumor met verrassend veel gevoel, en is een aanrader voor fans van de originele series.

Lazarus | vanaf zondag 6 april

Van de hand van legendarische anime-regisseur Shinichirō Watanabe (Cowboy Bebop, Samurai Champloo) komt Lazarus, een nieuwe sci-fi actiethriller die zich afspeelt in het jaar 2052. In een wereld waar het wondermiddel Hapuna alle ziekten heeft uitgeroeid en een ongekende vrede heeft gebracht, keert de uitvinder van het medicijn, Dr. Skinner, plotseling terug met een verontrustende boodschap: Hapuna heeft een dodelijke bijwerking die zich na drie jaar openbaart, en de tijd dringt om een tegengif te vinden. Een elite-eenheid, bekend als ‘Lazarus’, wordt samengesteld om Dr. Skinner op te sporen en de mensheid te redden van deze dreigende catastrofe. Met adembenemende animatie en intense actiescènes belooft Lazarus een meeslepende ervaring te worden. De serie is gemaakt voor Adult Swim, een programmablok op Cartoon Network (VS).

Hacks seizoen 4 | vanaf vrijdag 11 april

De geliefde HBO Original Hacks keert terug met het vierde seizoen, waarin de gespannen maar onmiskenbaar krachtige band tussen comedy legende Deborah Vance en haar jonge schrijfster Ava opnieuw op scherp komt te staan. Na jaren van ups en downs staan ze nu voor hun grootste uitdaging tot nu toe: het lanceren van een eigen late night show. Terwijl de lichten aangaan en de camera’s draaien, groeit niet alleen de publieke druk, maar ook de persoonlijke spanningen. Oude wonden worden opengereten, ego’s botsen, en de vraag rijst of hun samenwerking bestand is tegen het meedogenloze ritme van de televisie-industrie. Toch blijft hun onwaarschijnlijke alliantie doordrenkt van humor, ambitie en een kwetsbaarheid die Hacks tot een van de meest originele en ontroerende komedies van deze tijd maakt.

Asteroid City | vanaf maandag 21 april

De film Asteroid City speelt zich af rond 1955, in een fictief Amerikaans plaatsje in de woestijn. Hier komen jonge sterrenkijkers, hun ouders en wetenschappers bijeen voor een astronomisch congres. Maar wanneer een buitenaards incident roet in het eten gooit, ontspoort het zorgvuldig geplande programma volledig. The Hollywood Reporter omschreef de film als ‘een poëtische meditatie over de zin van het leven’. Wes Anderson strikte zoals altijd een geweldige cast, onder wie Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton, Edward Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Willem Dafoe, Margot Robbie en Jeff Goldblum.

The Rehearsal seizoen 2 | vanaf maandag 21 april

Nathan Fielder is terug met het tweede seizoen van de alom geprezen HBO Original The Rehearsal. In deze komische en tegelijk ongrijpbare serie helpt Fielder gewone mensen om zich voor te bereiden op belangrijke momenten in hun leven – door die momenten tot in de kleinste details na te bootsen. Met behulp van een bouwteam, een leger aan acteurs en schijnbaar eindeloze middelen creëert hij hyperrealistische simulaties, waarin niets aan het toeval wordt overgelaten. In seizoen twee neemt de urgentie van Fielder’s project toe: hij besluit zijn methodes in te zetten voor iets dat ons allemaal aangaat… Nathan Fielder is niet alleen het gezicht van de serie, maar ook de bedenker, regisseur, schrijver én uitvoerend producent. The Rehearsal werd door Vanity Fair omschreven als ‘even fascinerend als het leven zelf.’

Ruby Gillman: Teenage Kraken | woensdag 30 april

In deze kleurrijke animatiefilm volgen we Ruby Gillman, een lieve maar onhandige tiener die er plots achter komt dat ze afstamt van een legendarische lijn van krijger-krakens: eeuwenoude, zeemonsterachtige wezens die de oceanen beschermen tegen gevaar – en dan vooral tegen kwaadaardige zeemeerminnen. Terwijl Ruby worstelt met school, vriendschappen en zichzelf zijn, ontdekt ze dat haar ware kracht onder het oppervlak ligt. Met stemmen van onder anderen Lana Condor, Toni Collette en Jane Fonda, biedt Ruby Gillman, Teenage Kraken een frisse kijk op het coming-of-age genre, vol humor, avontuur en hartverwarmende momenten.

Sport op HBO Max in april:

29 maart – 6 april

• Wintersport: WK Curling

2 april

• Wielrennen: Dwars door Vlaanderen

3 – 6 april

• Golf: PGA | Valero Texas Open

6 april

• UFC Vegas 105 | Emmett vs. Murphy

• Wielrennen: De Ronde van Vlaanderen

7 – 12 april

• Wielrennen: Ronde van het Baskenland

9 april

• Wielrennen: Scheldeprijs

10 – 13 april

• Golf: PGA | Masters Tournament

12 – 13 april

• Wielrennen: Paris Roubaix

13 april

• UFC 314 | Volkanovski vs. Lopes

• Atletiek: Marathon van Parijs

17 – 20 april

• Golf: PGA | RBC Heritage

• Golf: PGA | Corales Puntacana Championship

18 april

• Wielrennen: Brabantse Pijl

• Wielrennen: Start Ronde van de Alpen (t/m 22 april)

19 april – 5 mei

• Snooker: World Championship Snooker

20 april

• Wielrennen: Amstel Gold Race

23 april

• Wielrennen: La Flèche Wallonne (Waalse Pijl)

24 – 27 april

• Golf: PGA | Zurich Classic of New Orleans

27 april

• UFC Kansas City | Hill vs. Rountree Jr.

• Wielrennen: Liège–Bastogne–Liège

29 april – 4 mei

• Wielrennen: Ronde van Romandië