Laatst geüpdatet op juli 29, 2025 by Redactie

Wat is er Nieuw op HBO Max in augustus 2025? Stream deze maand o.a. de nieuwe The Yoghurt shop mulders, Marc Maron: Panicked, de finale van And Just like That S3 en meer. Dit zijn de highlights van HBO Max in augustus 2025.

FINAL DESTINATION: BLOODLINES | vanaf vrijdag 1 augustus

In dit nieuwste deel in de succesvolle franchise, keert studente Stefani terug naar huis, geplaagd door een gewelddadige, terugkerende nachtmerrie. Daar zoekt ze haar grootmoeder Iris op – de enige die de vicieuze cirkel misschien kan doorbreken. Alleen zo kan ze haar familie redden van het gruwelijke lot dat hen anders onvermijdelijk te wachten staat. De film is een klassieke mix van spanning en bloederige taferelen, gecombineerd met een flinke dosis zwarte humor. Met o.a. Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lore, Rya Kihlstedt, Brec Bassinger en Tony Todd. Regie: Adam Stein en Zach Lipovsky.

MARC MARON: PANICKED | vanaf zaterdag 2 augustus

In zijn tweede HBO-special staat comedian en podcaster Marc Maron opnieuw op het toneel om zijn genuanceerde kijk te geven op een wereld die steeds onzekerder lijkt. Met zijn typerende rauwe eerlijkheid en humor verkent hij thema’s als politieke verwarring, technologische isolatie, persoonlijke trauma’s, angst en existentiële zorgen. Verwacht een mix van donkere observaties, humorvolle kwetsbaarheid en subtiele hoop.

THE YOGURT SHOP MURDERS | vanaf maandag 4 augustus

In 1991 werden vier tienermeisjes op gruwelijke wijze vermoord in een yoghurtsalon in Austin, Texas. Wat er die nacht precies gebeurde, schokte de gemeenschap diep – en blijft tot op vandaag een mysterie dat politie en nabestaanden achtervolgt. Deze meeslepende documentairereeks onderzoekt het misdrijf via indringende interviews met de speurders, familieleden van de slachtoffers en de twee mannen die jarenlang vastzaten voor de moord. De serie werpt kritische vragen op over politietechnieken, mediaberichtgeving en de invloed van suggestie op herinneringen. Een aangrijpend portret van rouw, rechtvaardigheid en de blijvende impact van een misdaad die nooit uit het collectieve geheugen van Austin verdween.

FINALE THE GILDED AGE S3 | vanaf maandag 11 augustus ​ ​

De Amerikaanse Gilded Age was een periode van enorme economische en sociale veranderingen, waarin imperiums werden opgebouwd – maar er geen overwinning was zonder hiervoor offers te maken. Na de Opera-oorlog is de oude elite verzwakt en probeert de familie Russell door te stoten naar de top van New York. Bertha jaagt een prestigieuze overwinning na, terwijl George alles inzet op een riskant spoorwegproject. Aan de overkant van de straat zijn er spanningen ten huize Brook, en ook Peggy’s ontluikende liefde met een dokter uit Newport roept weerstand op. Benieuwd of de catastrofes ook daadwerkelijk gevolgen zullen hebben op het einde van dit seizoen.

FINALE AND JUST LIKE THAT… S3 | vanaf vrijdag 15 augustus

Carrie, Miranda en Charlotte keerden terug voor een derde seizoen van And Just Like That…, de vervolgserie op Sex and the City. Het derde seizoen beloofde nieuwe romances, persoonlijke groei en de kenmerkende mix van mode, vriendschap en het leven in New York City. Carrie schreef aan haar eerste roman, Miranda vond nieuwe liefde en Charlotte probeerde een balans te zoeken tussen werk en gezin. Ontdek hoe het voor de drie vrouwen zal aflopen in de laatste aflevering van dit seizoen.

PEACEMAKER S2 | vanaf vrijdag 22 augustus

In het langverwachte tweede seizoen van Peacemaker ontdekt Christopher Smith – alias Peacemaker – een parallel universum waar zijn leven precies is zoals hij zichzelf had voorgesteld. Die confrontatie brengt oude trauma’s naar boven en daagt hem uit het heft in eigen handen te nemen. Seizoen 2 maakt deel uit van het gloednieuwe DCU (DC Universe) – het superheldenuniversum van DC Studios onder leiding van James Gunn. Na de bioscooprelease van Superman (juli 2025) is dit de eerste live-actionserie binnen het nieuwe DCU, waarin verhalen, personages en verhaallijnen over films en series heen met elkaar verbonden zijn. De acht afleveringen van seizoen 2 zijn geschreven door James Gunn, en geregisseerd door Gunn (3 afleveringen), Greg Mottola, Peter Sollett en Alethea Jones.

SPORT OP HBO MAX

UFC Vegas 108: 3 aug – 03.00 uur (tijdstip onder voorbehoud)

UFC Vegas 109: 10 augustus – 01.00 uur (tijdstip onder voorbehoud)

UFC 319: 17 augustus – 03.00 uur (tijdstip onder voorbehoud)

UFC Shanghai: 23 augustus

​La Vuelta: 23 augustus – 12 september

​US Open: 25 augustus – 7 september

BMW Championship: 14-17 augustus

Tour Championship: 21-24 augustus

MEER HIGHLIGHTS IN AUGUSTUS

How to Survive a Shark Attack – vrijdag 1 augustus

Juf Braaksel en de Geniale Ontsnapping – vrijdag 1 augustus

Juf Braaksel en de Magische Ring – vrijdag 1 augustus

Hard Knocks: Training Camp with the Buffalo Bills – woensdag 6 augustus

​Marcial Maciel: The Wolf God – donderdag 14 augustus

​The Serial Killer’s Apprentice – maandag 18 augustus

​Women Wearing Shoulder Pads – maandag 18 augustus

​Day of the Reckoning – vrijdag 29 augustus

​Horses & Hangmen (aka. Hestepigen Fra Helvede) – vrijdag 29 augustus