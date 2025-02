Laatst geüpdatet op februari 3, 2025 by Redactie

Wat is er Nieuw op HBO Max in februari 2025? Stream deze maand nieuwe series zoals Common Side Effects en het derde seizoen van The White Lotus. Dit zijn de highlights van HBO Max in februari 2025.

The White Lotus seizoen 3 | vanaf maandag 17 februari

Na de enorme successen van seizoen 1 en 2 is The White Lotus terug. De setting van seizoen 3 is nieuw – een luxueus resort in Thailand – maar de scherpe sociale satire blijft vertrouwd. Dit seizoen belooft groter en intenser te worden, met thema’s die zich richten op dood, Oosterse religie en spiritualiteit. De cast bestaat uit onder andere Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Sarah Catherine Hook, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Sam Nivola, Parker Posey, Patrick Schwarzenegger, Aimee Lou Wood. Er is ook een terugkerende favoriet, Natasha Rothwell en het acteerdebuut van Blackpink’s Lalisa Manobal. Seizoen 3 verkent de levens van de resortgasten in een week vol intriges en confrontaties.

Common Side Effects | vanaf maandag 3 februari

Deze gedurfde nieuwe Amerikaanse animatieserie voor volwassenen volgt Marshall en Frances, twee middelbareschoolvrienden die na jaren weer samenkomen. Ze ontdekken een nieuw medicijn dat naar verluidt alle ziektes kan genezen. Terwijl ze de potentie van dit wondermiddel verkennen, stuiten ze echter op een duister complot… Verwacht een stortvloed aan hilarische wendingen en komische chaos terwijl het duo zich een weg baant door medische mysteries en morele dilemma’s. De serie komt van de hand van Joseph Bennett en Steve Hely, bekend van hits zoals ‘30 Rock’ en ‘The Office’.

The Takedown: American Aryans | vanaf donderdag 6 februari

Deze vierdelige documentaireserie belicht de schimmige wereld van de Aryan Brotherhood of Texas, actief vanaf de jaren 2000 tot de dag van vandaag. Onder leiding van de charismatische federale agent Richard Boehning onthult deze serie de geheimen van een criminele groep, gedreven door nazi-ideologieën en extreem geweld, verborgen in de voorsteden van Texas. De brute moord op een jonge vrouw stuurt Boehning en zijn ATF-team op een missie om de Amerikaanse waarden te beschermen tegen een vijand die steeds dreigender wordt. Geregisseerd door Neil Rawles, biedt deze serie een meeslepende kijk op een van de meest verborgen conflicten in Amerika.

How I Left Opus Dei | vanaf vrijdag 7 februari

How I left the Opus Dei is een Max Original documentaireserie geregisseerd door Mònica Terribas. De serie duikt diep in Opus Dei, een controversiële, seculiere instelling van de katholieke kerk. Gedurende vier afleveringen beleven we de persoonlijke en vaak pijnlijke ervaringen van dertien vrouwen die de strenge en soms onderdrukkende realiteit van het leven binnen Opus Dei hebben doorstaan. Afkomstig uit verschillende landen en generaties, delen zij hun verhalen over geestelijke en psychologische onderdrukking. De serie biedt een grondige analyse van de macht, controle en religieus extremisme binnen Opus Dei.

Last Week Tonight With John Oliver seizoen 12 | vanaf maandag 17 februari

Een satirische, inzichtelijke en nauwkeurig onderzochte blik op actuele gebeurtenissen in de VS en de rest van de wereld. De 30-voudig Emmy-winnende serie bevat Olivers hilarische, vakkundig geslepen perspectief op de dringende politieke, sociale en culturele kwesties van vandaag, evenals minder gerapporteerde onderwerpen die zowel informeren als vermaken. Opgenomen in New York, zal dit seizoen de wekelijkse actuele inzichten, kenmerkende diepgaande duiken en onderscheidende comedystukken van de show blijven bevatten.

Sport op HBO Max in februari:

UFC Saudi Arabia | vanaf zaterdag 1 februari

Wielrennen GP La Marseillaise | op zondag 2 februari

WK Alpineskiën Saalbach-Hinterglemm | vanaf dinsdag 4 februari t/m zondag 16 februari

UFC 312 | op zondag 9 februari

Biathlon – Lenzerheide | vanaf woensdag 12 t/m zondag 23 februari

UFC Vegas 102 | op zondag 16 februari

UFC Seattle | op zondag 23 februari

Wielrennen UAE Tour | vanaf maandag 17 t/m zondag 23 februari

Superbike Australië | op zondag 23 februari

Noordse Combinatie (Noords Skiën) – Trondhem | vanaf donderdag 27 t/m vrijdag 28 februari