Laatst geüpdatet op juni 30, 2025 by Redactie

Wat is er Nieuw op HBO Max in juli 2025? Stream deze maand o.a. de nieuwe Quarter Ton Teen, de documentaire Kim Kardashian Diamond Heist en meer. Dit zijn de highlights van HBO Max in juli 2025.

Billy Joel: And So it Goes | vanaf zaterdag 19 juli

Billy Joel: And So it Goes is een uitgebreid portret van het leven en de muziek van Billy Joel, waarin de liefde, het verlies en de persoonlijke strijd achter zijn songwriting centraal staan. Met ongekende toegang tot nooit eerder vertoonde optredens, homevideo’s, privéfoto’s en diepgravende interviews duikt de documentaire in het leven en werk van een artiest wiens muziek generaties overstijgt.

Jenni Hermoso vs. Luis Rubiales: The World Cup Kiss | vanaf woensdag 2 juli

Tijdens de viering van Spanje’s overwinning op het WK voetbal voor vrouwen in 2023 veroorzaakte een incident wereldwijd ophef: de voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Luis Rubiales, gaf speelster Jenni Hermoso een ongewenste kus op de mond tijdens de prijsuitreiking. Hermoso gaf later aan dat de kus niet met wederzijdse instemming was. Wat volgde, was een storm van kritiek, publieke steun voor Hermoso, en een felle discussie over seksisme en machtsmisbruik in de sportwereld. Rubiales weigerde aanvankelijk af te treden, maar na groeiende druk – zowel nationaal als internationaal – trad hij uiteindelijk af. Het incident werd een keerpunt in de strijd voor meer respect en gelijkheid in het vrouwenvoetbal. Jenni Hermoso vs. Luis Rubiales: The World Cup Kiss volgt in twee delen de omstreden kus die Spanje’s overwinning overschaduwde en het Spaanse voetbal voorgoed veranderde.

Dear Ms.: A Revolution in Print | vanaf donderdag 3 juli

Sinds de baanbrekende eerste editie in 1972 heeft Ms. Magazine de feministische beweging gerevolutioneerd. Het tijdschrift zet tot op vandaag prikkelende gesprekken in gang over thema’s die vrouwen raken, van politiek tot intimidatie, racisme, seks en abortus. In deze documentaire kiezen drie filmmakers iconische coververhalen en onderzoeken de complexiteit van het maken van een tijdschrift dat niet terugdeinst voor moeilijke of polariserende onderwerpen.

Quarter Ton Teen | vanaf maandag 7 juli

Ook tieners krijgen steeds vaker te maken met ernstig overgewicht. Voor hen is dat extra zorgelijk, omdat ze nog meer dan volwassenen te maken krijgen met oordelen, pestgedrag en uitsluiting. Daarnaast is hun toekomst ook kwetsbaarder. Want als je al op je 16e meer dan 200 kilo weegt, hoe zal dat dan de rest van je leven gaan? Amber is zo’n tienermeisje dat kampt met ernstig overgewicht. Haar bijzondere verhaal staat centraal in de eerste aflevering van de nieuwe serie Quarter Ton Teen die tieners volgt met ernstige vormen van obesitas. Voor Amber is eten altijd een vorm van troost geweest in haar moeilijke jeugd, waarbij ze ook al op jonge leeftijd voor haar broertje moest zorgen. En met een moeder die zelf ook met overgewicht kampt, kreeg ze evenmin het goede voorbeeld. Nu haar thuissituatie stabieler is, vindt ze het tijd voor actie. Samen met haar moeder bezoeken ze dr. Wilson die haar kan helpen met een operatie. Daarvoor zal ze wel eerst haar eetgedrag moeten aanpassen. Amber is gemotiveerder dan ooit, net als de andere kinderen uit deze aangrijpende serie. Kunnen zij dit zware traject volhouden en hun leven een positieve wending geven?

Rage | vanaf vrijdag 11 juli

Deze dramaserie is bedacht en geregisseerd door Félix Sabroso en volgt vijf vrouwen in een intens en realistisch verhaal vol onverwachte wendingen. In een gedeelde leefwereld worden zij geconfronteerd met extreme situaties zoals chantage, onderdrukking, bedrog, uitsluiting en manipulatie. Hun conflicten ontwikkelen zich als een domino-effect, met een gezamenlijke emotionele climax als ontknoping. Het resultaat is een caleidoscopisch portret van de hedendaagse samenleving, doorspekt met een flinke dosis ironie en humor.

Kim Kardashian Diamond Heist | vanaf dinsdag 15 juli

In mei 2025 werden acht personen schuldig bevonden aan de overval op reality-icoon Kim Kardashian tijdens Paris Fashion Week 2016. In een schokkende aanval drongen gemaskerde mannen ’s avonds haar verblijf binnen en gingen aan de haal met miljoenen dollars aan juwelen. Deze documentaire onthult via getuigenissen van betrokkenen voor het eerst details van de zaak tegen de achtergrond van het recente proces in het Parijse Palais de Justice. Speurders, familie en journalisten reconstrueren het misdrijf, de psychologische impact op Kim Kardashian en het internationale onderzoek dat leidde tot de arrestatie van de “opa-overvallers” van in de zestig en zeventig.

Sport op HBO Max

30 juni – 13 juli

Wimbledon

5 – 27 juli

Tour de France

6 – 13 juli

Giro d’Italia Women

13 juli

UFC Nashville

20 juli

UFC 318

26 juli

UFC Abu Dhab