Laatst geüpdatet op mei 28, 2025 by Redactie

Wat is er Nieuw op HBO Max in juni 2025? Stream deze maand o.a. de nieuwe HBO Original Mountainhead en seizoen 3 van The Gilded Age en meer. Dit zijn de highlights van HBO Max in junii 2025.

Mountainhead | vanaf zondag 1 juni

Wat gebeurt er als iemand met onbeperkte macht zich volledig terugtrekt uit de wereld? In Mountainhead, een nieuwe HBO Original van Jesse Armstrong(Succession), volgen we de mysterieuze verdwijning van een miljardair die zich verschanst in een hightech bunker diep in de bergen. De buitenwereld barst los in speculatie, verwarring en complottheorieën. Wat weet hij dat wij niet weten? En waarom nu? Wat begint als een intrigerend portret van afzondering, ontpopt zich tot een satirisch en scherpzinnig verhaal over invloed, paranoia en het breekpunt van de moderne elite. Met een mix van satire en psychologisch drama onderzoekt Mountainhead hoe invloed en controle snel kunnen omslaan in paranoia. Slim, spannend en verrassend actueel. Met Steve Carell, Jason Schwartzman, Cory Michael en Ramy Youssef in de hoofdrollen.

The Mortician | vanaf maandag 2 juni

Begrafenisondernemers krijgen meestal ons vertrouwen in de moeilijkste momenten van het leven. Maar wat als dat vertrouwen op schokkende wijze wordt misbruikt? In de driedelige documentaire The Mortician duikt HBO diep in het waargebeurde en duistere verhaal van David Sconce, de erfgenaam van een ogenschijnlijk respectabele uitvaartonderneming in Californië. Begin jaren ’80 nam hij het familiebedrijf over, maar wat daarna volgde tart elke verbeelding. Gedreven door hebzucht en macht begon Sconce de ethische grenzen op te rekken – en hoe. Gecremeerde lichamen werden vermengd, crematiecontracten geschonden, en rouwende families bedrogen. Wat begon als ‘zaken doen’ mondde uit in een schandaal dat de hele gemeenschap zou schokken.

FC Montfermeil: Maintenant ou Jamais | vanaf vrijdag 20 juni

Welkom bij FC Montfermeil, de legendarische amateurclub in de Parijse voorsteden die enkele van de beste voetballers van Frankrijk voortbrengt! Scouts van alle professionele clubs in Europa en de beste makelaars komen hier scouten. Onder het toeziend oog van veeleisende coaches en ouders, beleven Isaac, Anis, Kéba, Neel, Ibé, Mathias, Marwan en hun teamgenoten een seizoen vol hoge verwachtingen – en grote risico’s. De jonge spelers hebben geen ruimte voor fouten als ze een contract willen bemachtigen. Wie van deze jonge beloftes zal doorbreken? En wie zal zijn dromen moeten opgeven? Het is nu of nooit…

The Gilded Age | vanaf maandag 23 juni

De strijd tussen oud geld en nieuwe macht laait verder op in seizoen 3 van The Gilded Age. In een tijd van grote economische en sociale veranderingen probeert de familie Russell door te stoten naar de top van New York. Bertha jaagt een prestigieuze overwinning na, terwijl George alles inzet op een riskant spoorwegproject. Aan de overkant leidt Ada’s nieuwe rol tot spanningen in huize Brook, en Peggy’s ontluikende liefde met een dokter uit Newport roept weerstand op. Ambitie en vooruitgang eisen hun tol in deze stijlvolle reeks vol intriges, romances en maatschappelijke strijd.

Enigma | vanaf dinsdag 24 juni

In deze documentaire vertelt regisseur Zackary Drucker (Transparent, The Stroll) het verhaal van enkele baanbrekende trans vrouwen die, elk op hun eigen manier, een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten. Denk aan April Ashley, Amanda Lear en anderen – vrouwen die zichzelf bleven in een tijd waarin dat bijna onmogelijk was. Hun verhalen zijn prachtig, tragisch, dapper en genuanceerd. De documentaire weeft hun levens ineen en laat zien wat het betekent om je identiteit te durven claimen, ondanks maatschappelijke druk of persoonlijke risico’s. Met zeldzame beelden, persoonlijke archieven en krachtige getuigenissen is Enigma een ode aan zichtbaarheid en overleven.

My Mom Jayne: A Film By Mariska Hargitay | vanaf vrijdag 27 juni

Jayne Mansfield was in de jaren ’50 een van de grootste sterren van Hollywood: sexy, flamboyant, altijd in de schijnwerpers. Maar achter het glitterimago zat een vrouw met dromen, twijfels en diepe emoties. In deze intieme HBO-documentaire volgt haar dochter, actrice Mariska Hargitay (Law & Order: SVU), de sporen van haar moeder – een vrouw die ze amper heeft gekend. Door nooit eerder vertoonde thuisvideo’s, familiefoto’s en open gesprekken met mensen die Jayne goed kenden, krijgt Mariska eindelijk een completer beeld van wie haar moeder echt was. Geen mythe, geen legende, maar een mens van vlees en bloed. My Mom Jayne is een persoonlijk verhaal over rouw en herstel, maar ook een universeel verhaal over ouders en kinderen, over afstand en verbinding, over herinneren en loslaten.

Sport op HBO Max

8 juni

• UFC 316 | Dvalishvili vs. O’Malley 2

15 juni

• UFC Atlanta | Usman vs. Buckley

• Autoracen: 24u van Le Mans21 juni

• UFC Baku | Hill vs. Rountree Jr.

28 juni

• UFC 317 | Topuria vs. Oliveira

30 juni – 13 juli

• Tennis: Wimbledon