Wat is er nieuw op HBO Max in maart 2024? Stream HBO Original-miniserie The Regime, Max Original-serie The Girls on the Bus, Wonka, Royal Crackers (seizoen 2), HBO Original-documentaire A Revolution on Canvas en The cleaning Lading (seizoen 3) in maart op HBO Max.

THE REGIME

THE REGIME (04/03) speelt zich af binnen de muren van het paleis van een modern Europees regime binnen het jaar dat het ontrafelt. Kanselier Elena Vernham (Kate Winslet) is al enige tijd niet buiten de paleismuren getreden en begint steeds meer paranoïde en instabiel te worden. Dan keert ze zich tot een soldaat met een opvliegend karakter, Herbert Zubak (Matthias Schoenaerts), als een onwaarschijnlijke vertrouweling. Terwijl Zubaks invloed op de kanselier blijft groeien, leiden Elena’s pogingen om haar macht uit te breiden ertoe dat zowel het paleis als het land om haar heen uiteenvallen. In de miniserie zijn o.a. Kate Winslet, Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough, Martha Plimpton en Hugh Grant te zien.

WONKA

WONKA van regisseur Paul King (de “Paddington”-films), met o.a. Timothée Chalamet, Calah Lane, Keegan-Michael Key, Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Olivia Colman en Hugh Grant, is vanaf 8 maart a.s. te streamen op HBO Max. WONKA is gebaseerd op het bijzondere personage in ‘Charlie and the Chocolate Factory’, Roald Dahls meest iconische kinderboek en een van de bestverkochte kinderboeken aller tijden. De film laat zien op welke wonderbaarlijke wijze ’s werelds grootste uitvinder, goochelaar en chocolatier de geliefde Willy Wonka werd die we nu allemaal kennen.

A REVOLUTION ON CANVAS

In de politieke HBO Original-documentaire A REVOLUTION ON CANVAS (6/3) duiken regisseurs/producenten Sara Nodjoumi en Til Schauder in de mysterieuze verdwijning van meer dan honderd “verraderlijke” schilderijen van Sara’s vader, de baanbrekende Iraanse moderne kunstenaar Nickzad “Nicky” Nodjoumi. De emotionele documentaire volgt Sara terwijl ze een tijdlijn van gebeurtenissen nagaat en het activisme van haar vader nader ontdekt. Ook komt ze meer te weten over zijn gecompliceerde relatie met haar moeder, kunstenaar Nahid Hagigat, en hoe zijn activistische kunstwerken de toekomst van haar familie veranderde.

THE GIRLS ON THE BUS

THE GIRLS ON THE BUS (14/03) gaat over vier journalisten met totaal verschillende journalistieke achtergronden, die samen op campagnepad gaan voor de presidentsverkiezingen. Het verhaal draait om Sadie McCarthy (Melissa Benoist), een journalist die terugverlangt naar een vervlogen tijdperk van campagneverslaggeving en alles opzij zet voor de kans om een presidentskandidaat te volgen. Sadie sluit zich aan bij de campagnebus en krijgt uiteindelijk een band met drie concurrenten, Grace (Carla Gugino), Lola (Natasha Behnam) en Kimberlyn (Christina Elmore). Ondanks hun verschillen worden de vrouwen goed bevriend terwijl ze vanaf de eerste rang meekijken naar alle drama dat hoort bij de strijd om het Witte Huis.

HIGHLIGHTS VAN MAART*

1 MAART

ROYAL CRACKERS – seizoen 2

PIANOFORTE



4 MAART

THE REGIME



6 MAART

A REVOLUTION ON CANVAS

Nickzad “Nicky” Nodjoumi in A REVOLUTION ON CANVAS



7 MAART

THE DOG HOUSE – seizoen 5

THE DISAPPEARANCE – Seizoen 1 en 2



8 MAART

WONKA



12 MAART

THE CLEANING LADY – Seizoen 3



14 MAART

JUSTICE, USA

THE GIRLS ON THE BUS



24 MAART

RAMY YOUSSEF: MORE FEELINGS



27 MAART

THE TRUTH VS. ALEX JONES



30 MAART

JERROD CARMICHAEL: REALITY SHOW



*Deze lijst toont slechts de highlights, meer titels zullen op het platform verschijnen deze maand. Data onder voorbehoud.