Wat is er Nieuw op HBO Max in Mei 2024? Stream seizoen 3 van Max Original-series Hacks, Pretty Little Liars: Summer School en Thirst With Shay Mitchell, HBO Original comedy-special Nikki Glaser: Someday You’ll Die, documentaires STAX: Soulsville U.S.A., MoviePass, MovieCrash, Fallen Idols: Nick and Aaron Carter en Call Me Country: Beyoncé and Nashville’s Renaissance, de nieuwe film Turtles All The Way Down en de seizoensfinales van The Sympathizer, The Jinx – Part Two, The Girls on the Bus en We’re Here op HBO Max in mei.



Het langverwachte derde seizoen van de Emmy-winnende Max Original-comedyserie HACKS gaat op donderdag 2 mei a.s. in première op HBO Max. Een jaar nadat hun paden scheidden, geniet Deborah Vance (Jean Smart) van het succes van haar stand-upspecial, terwijl Ava (Hannah Einbinder) nieuwe doelen nastreeft in Los Angeles.

De achtdelige Max Original-serie PRETTY LITTLE LIARS: SUMMER SCHOOL gaat op donderdag 9 mei a.s. met twee afleveringen in première. Na de aangrijpende gebeurtenissen van Pretty Little Liars: Original Sin, worden onze Pretty Little Liars geconfronteerd met een lot dat erger is dan de dood: zomerschool. Millwood High is echter niet het enige dat hun leuke zomerbaantjes en liefdeslevens in de weg staat. Een nieuwe schurk, die al dan niet een connectie heeft met A, is naar de stad gekomen en gaat ze allemaal op de proef stellen.



TURTLES ALL THE WAY DOWN, gebaseerd op de gelijknamige bestseller van John Green (The Fault in Our Stars, Paper Towns), gaat over de 17-jarige Aza Holmes (Isabela Merced), die worstelt met een dwangstoornis. Het is niet makkelijk om Aza te zijn, maar ze doet haar best… Ze wil een goede dochter, vriendin en student zijn, maar moet tegelijkertijd zien om te gaan met een stormvloed aan invasieve, obsessieve gedachten die ze niet kan beheersen. Wanneer ze opnieuw contact maakt met Davis, haar jeugdliefde, wordt Aza geconfronteerd met fundamentele vragen over liefde, geluk, vriendschap en hoop.

HIGHLIGHTS VAN MEI*

2 MEI

HACKS – Seizoen 3

TURTLES ALL THE WAY DOWN

ANGEL OF DEATH – Seizoen 3

THE CONVICT – Seizoen 3



4 MEI

DE ZAAK MENTEN

RIPHAGEN

COULD HITLER HAVE BEEN STOPPED?

HITLER: A LIFE IN PICTURES



9 MEI

PRETTY LITTLE LIARS: SUMMER SCHOOL



13 MEI

NIKKI GLASER: SOMEDAY YOU’LL DIE

SMILING FRIENDS



16 MEI

MAD MAX

MAD MAX 2

MAD MAX BEYOND THUNDERDOME

MAD MAX: FURY ROAD



22 MEI

STAX: SOULSVILLE U.S.A.



23 MEI

THIRST WITH SHAY MITCHELL



24 MEI

CALL ME COUNTRY: BEYONCÉ AND NASHVILLE’S RENAISSANCE



26 MEI

MY ADVENTURES WITH SUPERMAN – Seizoen 2



28 MEI

FALLEN IDOLS: NICK AND AARON CARTER



30 MEI

MOVIE PASS, MOVIE CRASH

