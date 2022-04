Nieuw: pluimhortensia ‘Switch Ophelia’

Maak kennis met een nieuwe, bijzondere pluimhortensia: Switch Ophelia. Het is, in tegenstelling tot andere pluimhortensia’s, een echte vroegbloeier. De prachtige bloemen verschijnen al vanaf juni, ruim een maand eerder dan bij andere pluimhortensia’s. Bovendien bloeit Switch Ophelia maar liefst vier maanden lang, tot diep in het najaar! Extra opvallend is dat bloemen op natuurlijke wijze ‘switchen’ van kleur. Extra fijn: door de delicate geur komen er veel vlinders (en andere bestuivers) op af om zich vervolgens te goed doen aan de nectar. Switch Ophelia is geschikt voor zowel tuin, balkon of terras. De nieuwe pluimhortensia blijft bij slagregen goed overeind en is bijzonder vorstbestendig (tot -25°C). Daarom kun je ‘m ook zonder bescherming tijdens de winter in potten op het balkon of terras laten staan. Het voorjaar is een goede tijd om de hortensia aan te planten.

Switch in kleur

In juni zijn de bloemen van Switch Ophelia limoengeel maar al snel worden ze zuiver wit. In de nazomer veranderen ze naar oudroze en uiteindelijk kleuren de bloemen donkerrood in het najaar. De intensiteit van de kleurverandering is afhankelijk van de hoeveelheid licht. Zet de plant daarom bij voorkeur op een licht, zonnig plekje in de tuin of in een pot op het balkon of terras. Na de bloei kunnen de bloemen gewoon blijven zitten want tijdens de wintermaanden zijn ze ‘droog’ prachtig om te zien, helemaal als ze bedekt zijn met rijp of sneeuw. Pas in maart pak je de snoeischaar. Als je de plant tot ongeveer 40 cm boven de grond afknipt, dan wordt je in de zomer wederom beloond met uitbundige bloei. Switch Ophelia wordt zo’n 60 tot 80 cm hoog.

Verzorging

Pluimhortensia’s (Hydrangea paniculata) vragen geen intensieve verzorging en behoren tot de sterke hortensiasoorten. Geef tijdens droge periodes regelmatig water. Om de plant gezond en sterk te houden geef je vroeg in het voorjaar (maart) en in de zomer (juni) voeding. Bij het aanplanten van hortensia’s is het verstandig om speciale hortensiagrond te gebruiken.

De pluimhortensia ‘Switch Ophelia’ is vanaf mei verkrijgbaar in diverse potmaten bij tuincentra en online vanaf € 7,00.

Fotocredit: (S)witch®