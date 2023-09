Nieuw programma: ‘Stars on Stage’

Laatst geüpdatet op september 15, 2023 by Redactie

Niemand minder dan Albert Verlinde en Paul de Leeuw zijn te zien als vaste recensenten bij het nieuwe RTL-programma ‘Stars On Stage’. In dit grootse entertainment programma gaan bekende namen uit de wereld van muziek, sport en media, onder leiding van presentatoren Jamai Loman en Buddy Vedder, de strijd met elkaar aan. De BN’ers staan voor de uitdaging van hun leven: opgeleid worden tot musicalster. Musicalkenners Albert en Paul beoordelen de optredens van de deelnemende sterren met hun scherpe oog en delen hierna hun sterren uit. Wie van hen krijgt de beste recensies en ontvangt de meeste sterren? En wie moet helaas het musicaltoneel verlaten? ‘Stars On Stage’ is vanaf begin volgend jaar te zien bij RTL 4.

In het programma worden de twee theatericonen steeds bijgestaan door twee wisselende recensenten, bekende gezichten uit de theaterwereld. Elke week verschijnen de deelnemers volledig getransformeerd in een rijk aangeklede theaterclub, met een grootse performance waarin beroemde musical songs, choreografie, decors en kostuums samenkomen. De grote vraag is: welke BN’er kan de titel musicalster toevoegen aan zijn/haar CV?



Albert Verlinde: “In mijn leven heb ik ontelbaar veel musicalacteurs en actrices zien zingen, dansen én acteren. Musical is als het ware topsport en het lijkt me fantastisch om erachter te komen of onze acht BN’ers de combinatie van deze drie disciplines ook aan kunnen.”



Paul de Leeuw: “Een gevarieerde geweldige groep van BN’ers zullen laten zien dat het vak musical niet makkelijk is. Ga er maar aan staan, elke week transformeren in een compleet nieuwe rol, met alles wat daarvoor nodig is. Voor ons wordt het vooral kritisch kijken, genieten, maar ook verwonderen. Geloof me: ze moeten keihard aan de bak.”



De deelnemende BN’ers en wisselende recensenten worden later dit jaar bekend gemaakt.



‘Stars On Stage’ wordt geproduceerd door MediaLane en is vanaf begin volgend jaar te zien bij RTL 4.



Beeld: Rob Jacobs.