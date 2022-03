Nieuw Restaurant: Paindemie opent binnenkort haar deuren

Het kwartet achter The Breda Group opent een nieuwe aanwinst voor de Amsterdamse horeca: Na het grote succes van de pop-up tijdens de lockdown, krijgt PAINDEMIE nu een vaste locatie in Amsterdam Oud West. Het pand aan de Kinkerstraat betstaat uit twee verdiepingen. Het interieur beneden is geïnspireerd op een Japans metrostation en hier eet je de lekkerste burgers, sandwiches en tosti’s. Daarnaast kun je boven genieten van juicy natuurwijnen en luisteren naar lekkere vinyl platen in de art deco bar.

De Kaart

Op de kaart vind je onder andere royale burgers, klassieke tosti’s met emmentaler en goudbruin gebakken toast met bloedworst en gebakken ui. De PAINDEMIE Burger wordt getoast in een antieke tostiklem tot een ‘tostiburger’, geïnspireerd op de in Amerika populaire ‘patty melt’. Daarnaast zijn alle toppings huisgemaakt, van ingelegde augurken tot aan de mosterd en ketchup aan toe. Guillaume de Beer: ‘Mijn moeder is Frans en sinds mijn geboorte kom ik ieder jaar in Bretagne. Hier gebruiken ze klemmen om het ‘Pain de Mie’ brood boven het vuur te roosteren. Dit gaat veel beter dan in de pan, doordat het ijzer enorm heet kan worden. In samenwerking met onze bakker hebben we na veel testen het Franse toastbrood weten na te maken zoals ik het ken uit mijn jeugd.”

Het klapstuk van de kaart? The BIG Mie, geïnspireerd op de welbekende Big Mac van McDonalds. Heb je daarna nog zin in wat zoets? Geen probleem, zo is er een wentelteefje met gezouten Bretonse boter en een karamel-flurry met boerenjongens.

Art deco bar

In de art deco bar boven kom je vooral voor de wijnkaart die na intensieve selectie op juicyness boordevol heerlijke natuurwijnen staat. Daarnaast is er ook een mooi aanbod van zuivere sake’s & cocktails. Ook is de menukaart boven uitgebreid met een aantal luxere items. Hier bestel je bijvoorbeeld de tosti d’ escargot of een biefstukje van geitenhaas met braadjus en natuurlijk Pain de Mie. Na de pandemie is er natuurlijk elke dag reden voor een feestje en wie echt geluk heeft treft Guillaume twerkend achter de draaitafels. In overleg kun je ook je eigen vinylplaten meenemen.

Geitenvlees en alle burgers vegetarisch

Alle burgers worden gemaakt van Nederlands geitenbokkenvlees. Ethisch, duurzaam, maar vooral heel erg lekker. Mannelijke geiten vormen vaak een dilemma voor melkveehouders omdat ze geen melk geven en daardoor weinig waarde hebben. Het doel is om geitenbokken in het voedselsysteem op te nemen in plaats van ze te verspillen. Ook vegetariërs kunnen gerust langskomen. Alle burgers kunnen namelijk vervangen worden door huisgemaakte smashburgers gemaakt van Redefine Meat.