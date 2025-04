Nieuw seizoen And Just Like That... vanaf 30 mei op HBO Max

Laatst geüpdatet op april 16, 2025 by Redactie

Het derde seizoen van de Max Original-serie And Just Like That… is vanaf vrijdag 30 mei te zien op HBO Max. Het nieuwe seizoen – ook van uitvoerend producent Michael Patrick King – gaat in totaal 12 afleveringen tellen.



In And Just Like That… volgen we de 50-jarige vrouwen Carrie, Miranda, Charlotte, Seema en Lisa die zich een weg proberen te banen door de ingewikkelde realiteit van het leven, de liefde, seks en vriendschap in New York City.

Bekijk hier de trailer.



De cast van seizoen 3 bestaat uit: Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Cathy Ang, Mehcad Brooks, Jonathan Cake, Mario Cantone, Niall Cunningham, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Logan Marshall-Green, Sebastiano Pigazzi, Alexa Swinton, Dolly Wells, and John Corbett.



And Just Like That… is ontwikkeld en geproduceerd door Michael Patrick King, die tevens uitvoerend producent is, samen met uitvoerende producenten John Melfi, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky en Susan Fales-Hill. De HBO-serie Sex and the City werd gecreëerd door Darren Star en is gebaseerd op het boek Sex and the City van Candace Bushnell.



And Just Like That… is vanaf vrijdag 30 mei te zien op HBO Max.