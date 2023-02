Nieuw seizoen ‘De Verraders’ bij RTL: verrassende elementen zorgen voor weer een bloedstollend seizoen

Laatst geüpdatet op februari 20, 2023 by Redactie

Vanaf vrijdag 3 maart gaan twintig BN’ers een zinderend en meeslepend avontuur aan in een nieuw seizoen van het succesformat ‘De Verraders’. Voor het eerst reizen de kandidaten dit jaar af naar het buitenland om onder leiding van Tijl Beckand hun intrek te nemen in een schilderachtig en mystiek Frans kasteel. Deze onbekende omgeving, nieuwe spelelementen, meer fanatieke spelers dan ooit én een zilverschat van 40 kilo die op het spel staat, vormen een cocktail voor wederom een spannend en zenuwslopend seizoen. Wie is te vertrouwen, wie bedriegt de andere deelnemers en wie eindigt met het zilver? ‘De Verraders’ is vanaf vrijdag 3 maart wekelijks om 20.00 uur te zien bij RTL 4.

De deelnemers van het nieuwe seizoen:

Jan Slagter (omroepdirecteur MAX), Herman den Blijker (chefkok), Betty Glas (verslaggeefster RTL Nieuws), Irene van de Laar (presentatrice), Pernille La Lau (presentatrice), Ferri Somogyi (acteur), Sunny Bergman (documentairemaakster), Katinka Simonse (kunstenares), Sander Huisman (artiest Kris Kross Amsterdam), Nathan Rutjes (ex-profvoetballer), Thomas Cammaert (acteur), Jordy Huisman (artiest Kris Kross Amsterdam), Maria Fiselier (operazangeres), Giorgo Hokstam (muziekdeskundige), Chahid Charrak (YouTuber), Billy Dans (artiest), Selma Omari (influencer), Noël van Kleef (actrice), Jessie Maya (influencer) en Noor Omrani (prof-hockeyster).

Nieuw seizoen van een bekroond format

Het succesformat ‘De Verraders’ bewees zich in het afgelopen jaar keer op keer. Het programma werd bekroond met zowel een International Format Award, als met de prestigieuze Rose d’Or Award en is inmiddels verkocht aan ruim 15 landen. De eerste twee TV-seizoenen werden bij RTL door het publiek omarmd met miljoenenkijkcijfers (1,8 miljoen gemiddeld) en een gemiddeld zenderaandeel van 39,4%. De Videoland-seizoenen vielen met mooie resultaten in de smaak en ook in het buitenland wist het format kijkcijferrecords te breken. Vanaf 22 februari is ‘De Verraders UK’ te bingen bij Videoland.



‘De Verraders’ is ontwikkeld door IDTV in samenwerking met RTL Creative Unit en is vanaf vrijdag 3 maart wekelijks te zien om 20.00 uur bij RTL 4.

Beeld: Jasper Suyk