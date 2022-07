Nieuw seizoen dramaserie ‘Judas’ dit najaar te zien bij Videoland

Videoland heeft de eerste beelden van het nieuwe seizoen van de Original dramaserie ‘Judas’ vrij. Het tweede seizoen, met als titel ‘Judas II: Dagboek van een Getuige,’ is dit najaar te zien bij Videoland.



‘Judas II: Dagboek van een Getuige’ toont het ontroerende relaas van een vrouw die afscheid heeft moeten nemen van een werkzaam leven, van een moeder die probeert het goede te doen voor haar kinderen en kleinkinderen, van een zus en vriendin die haar omgeving altijd op sleeptouw neemt, én van een getuige in de zaak tegen haar broer Willem: Astrid Holleeder.



Gijs Naber, Rifka Lodeizen en Marit van Bohemen keren terug in dit seizoen. De beklemmende serie is het vervolg op ‘Judas’ dat in 2019 verscheen bij Videoland en toont van binnenuit hoe Astrids leven als getuige eruitziet. De serie is geschreven door Thomas van der Ree, de regie is in handen van Remy van Heugten en Fiction Valley neemt de productie voor zijn rekening.



Meer drama bij Videoland

‘Judas II: Dagboek van een Getuige’ zal te zien zijn naast meer dan 35 Videoland Original dramaproducties, waaronder ‘Sleepers,’ ‘Mocro Maffia,’ ‘Nieuwe Buren,’ ‘Vaders en Zonen,’ ‘Meisje van Plezier,’ ‘Soof,’ ‘De Twaalf van Oldenheim,’ ‘De Twaalf van Schouwendam,’ ‘Random Shit,’ ‘Zwarte Tulp,’ ‘Woensel West,’ ‘H3L,’ ‘Bonnie & Clyde,’ ‘Follow de SOA,’ ‘Lieve Mama’ en de Videoland Academy films ‘Indringer,’ ‘De Sterfshow’ en ‘Verdwenen Dagen.’

Credit beeld: Mark de Blok.