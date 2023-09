Nieuw seizoen ‘Echte Meisjes In De Jungle’ bij Videoland

Famke Louise, Shanta Bakker, Jacomien Zoer, Deveny Sooda, Shirley Cramer, Lesley Versprille, Imen Dirie, Michelle Loots en Kelly van der Veer en natuurlijk Michella Kox en Louisa Janssen gaan het avontuur van hun leven aan in een nieuw seizoen ‘De Echte Meisje In De Jungle’ bij Videoland.



In het programma gaan verschillende bekende Nederlandse reality-tv sterren de strijd met elkaar aan in de jungle. Na de succesvolle comeback van het programma begin van dit jaar kon een tweede seizoen natuurlijk niet uitblijven. Vandaag hebben de meiden elkaar voor het eerst ontmoet op Schiphol. Valerio Zeno is wederom de presentator van het programma.



Het programma wordt geproduceerd door Warner Bros. International Television Production Nederland en is exclusief te zien bij Videoland. Datum van uitzending maken we op een later moment bekend.