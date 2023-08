Nieuw Tinder-onderzoek onthult het geheim achter de beste Tinder bio

Laatst geüpdatet op augustus 10, 2023 by Redactie

Voordat de zomer voorbij is, onthult Tinder dat de optimale bio tussen de 15 en 45 woorden heeft. De kracht van deze beknopte tekst is niet te onderschatten. Volgens de data van Tinder vindt maar liefst 45% van de alleenstaande 18-24-jarigen het belangrijk om in een bio te lezen waar de ander naar op zoek is. 40% van de Tinder-gebruikers die de “Intenties” functie gebruiken hun zoektocht naar een lange termijn relatie kenbaar, vergeleken met slechts 13% die op zoek zijn naar een kortstondige connectie.



Het is ook van belang om zorgvuldig de juiste woorden te kiezen. Maar liefst 30% van de Gen Z-singles voelt afkeer als een potentiële partner slechte grammatica en spelling gebruikt in hun bio. Daarnaast schrikt het veel singles af wanneer een profiel een te lange checklist van eisen voor een partner bevat.



In lijn met het recente “Future of Dating”-rapport van Tinder hechten jonge singles steeds meer waarde aan authenticiteit in de datingwereld. Naast het hebben van een goede bio, is het ook belangrijk om goede foto’s te hebben die laten zien wie jij bent. Uit het rapport bleek dat meer dan de helft van de singles afknappen op hevig bewerkte foto’s.

Lees ook: Zo vindt je de perfecte match online

Tinder helpt singles met vinden van de juiste match met de volgende tips voor een goede bio:

Wees jezelf – Laat je persoonlijkheid doorschijnen in je bio. Een vleugje humor, lef of sprankeling kan opvallen en het verschil maken.



Deel je interesses – Vermeld je hobby’s en interesses in je bio. Dit kan voor een connectie zorgen en kan gesprekken op gang brengen.



Wees eerlijk over je intenties – Gebruik de “Intenties” functie om duidelijk te maken wat je zoekt. Dit legt meteen een stevige basis.



De hoeveelheid woorden kan het verschil maken – Houd je bio niet leeg en probeer 15-45 woorden te gebruiken om jezelf te beschrijven.



Blijf up-to-date – Zorg dat je bio actueel blijft door bijvoorbeeld je nieuwste passies, favoriete series en en hobby’s te delen.

Lees ook: Tips voor het schrijven van het eerste bericht op een datingsite

En vergeet niet, naast een sterke bio zijn je foto’s ook belangrijk om je profiel te laten opvallen:

Laat zien wie jij echt bent – Gebruik een reeks van 4-5 foto’s die authentiek zijn en laten zien wie je bent en wees niet bang om je stijl te laten zien.



Verifieer je profiel – Met Tinder is het gemakkelijk om geverifieerd te worden. Voor onze Gen Z-leden geeft het hebben van een geverifieerde foto 10% meer kans op een match.