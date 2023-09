Nieuwe afleveringen van ‘TAFKAL’, exclusief bij Videoland

Laatst geüpdatet op september 14, 2023 by Redactie

Vanaf 13 oktober zijn ze weer terug, exclusief bij Videoland: Ruben Nicolai, Tijl Beckand, Jeroen van Koningsbrugge en Ruben van der Meer, onder de bezielende leiding van Patrick Lodiers: ‘TAFKAL’.



Zangers, artiesten, mediamakers – ze stonden in de rij om mee te doen. Slechts vijf konden een plek veroveren, die ze vervolgens dan ook echt moeten waarmaken: Bizzey, Leonie ter Braak, Maik de Boer, René Froger en Donnie waren de gelukkigen. Lukt het hen mee te doen op het erepodium van de improvisatie? De plek waar Ruben, Tijl, Jeroen en Ruben zich altijd zo schijnbaar makkelijk rondbewegen. Natuurlijk onder leiding van Patrick Lodiers – die zijn best doet om het ook nu weer in goede banen te leiden.

Over de serie

‘TAFKAL’ (The Artists Formerly Known As Lama’s) is terug!



Elke week een verse gast en een zaal vol publiek dat suggesties in de arena werpt. Patrick staat klaar met een bekende gast en zijn – nog bekendere – zoemer – en de vier mannen gaan aan de slag met dàtgene wat het publiek van ze wil zien: improvisatie!



Beroemde en beruchte spellen als De Draaideur, de Doventolk, WK in slow motion, het Moordspel en natuurlijk Verboden te Lachen worden weer gespeeld, in hoog tempo komen ze langs. Soms scheren ze langs de afgrond, om vervolgens weer op te stijgen tot onbekende hoogte.



Het tweede seizoen van ‘TAFKAL’ is vanaf 13 oktober elke vrijdag te streamen, exclusief bij Videoland.



Foto credit: RTL / Videoland