Nieuwe afleveringen van Verslaafd!

In de Videoland serie ‘Verslaafd!’ bieden Ewout Genemans en Maarten Dammers, interventionist en ervaringsdeskundige, de helpende hand aan wanhopige families van verslaafden. In deze serie van Verslaafd! volgen we Arie, Nick en Ron. Zij kampen met een heftige verslaving en trekken hun omgeving hier ongewild in mee. Ten einde raad trekken deze families bij Ewout en Maarten aan de bel. Door middel van een interventie hopen zij dat ze hun geliefde broer, vader of zoon kunnen bewegen om mee te gaan voor een behandeling in de kliniek als eerste stap richting een leven in herstel.

Interventie

De interventie is enorm spannend voor de familie. Pakken de verslaafden deze kans op een beter leven aan? Of zijn ze er nog niet klaar voor en voelen ze zich voor het blok gezet? ‘Ja’ zeggen betekent dat ze per per direct hun huidige leven moeten loslaten. Ze stappen dan gelijk bij Maarten in de auto, op weg naar de kliniek, waar diezelfde dag het afkicken begint.



Maarten: “Wederom heb ik bij het maken van dit seizoen mogen ervaren hoe vernietigend een verslaving kan inslaan binnen een familie. Waarin de familieleden en geliefden een belangrijk deel van hun eigen leven inwisselen om hun verslaafde dierbare te redden. Terwijl wij verslaafden ons niet laten redden. Het gevolg is dat alle partijen in zekere mate machteloos om elkaar heen blijven draaien. Ik ben dankbaar dat ik met deze mensen heb mogen werken om ze terug te laten keren naar hun eigen kracht en leven.”



Ewout bezoekt de deelnemers tijdens hun opname in de kliniek en gaat met hen in gesprek. Maarten begeleidt de familieleden, zij hebben jarenlang in angst en spanning geleefd en zullen ook moeten veranderen, om zich weer te kunnen focussen op hun eigen leven.



Ewout: “Heftige en voor veel mensen helaas herkenbare cases in dit seizoen Verslaafd!. Dapper dat de families én verslaafden het aan durfden om hun verhaal te laten zien.”

Exclusief bij Videoland

De nieuwe serie van ‘Verslaafd!’ kijk je exclusief bij Videoland, naast andere programma’s die ook door Ewout gepresenteerd worden, zoals het tweede seizoen van ‘De Jeugdkliniek – Als Niets Meer Werkt’, waarin hij jongeren volgt die geholpen worden in een jeugdkliniek. Ook de afleveringen van het RTL 4 programma ‘Bureau Rotterdam’ kun je vooruit kijken op Videoland.



‘Verslaafd!’ wordt geproduceerd door ITV Studios Netherlands en is vanaf dinsdag 28 november te streamen bij Videoland.



Fotocredit: RTL/William Rutten