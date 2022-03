Nieuwe ANWB-app: Streetwise de verkeersgame voor kids

Om kinderen te helpen bij het leren van de verkeersregels introduceert de ANWB een gratis app ‘Streetwise de verkeersgame’. Met deze app kunnen kinderen een verkeersspel spelen en in de eigen buurt op speciale missies gaan en werken aan hun verkeerskennis. Belangrijke thema’s als afleiding in het verkeer en gevaarlijke verkeerssituaties komen aan bod. De app is een aanvulling voor thuis op de praktijklessen van ANWB Streetwise en is gratis te downloaden voor Apple en Android.

ANWB Streetwise, de verkeersgame is geschikt voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Zij kunnen met de app speciale verkeersmissies uitvoeren om hun virtuele buurten vol met uitdagingen weer veilig te maken. In de app wordt onder meer gebruikgemaakt van Augmented Reality. Als kinderen een aantal oefeningen goed doen veranderen de wacko’s in goede verkeersdeelnemers. Een greep uit de reacties van kinderen over de nieuwe ANWB Streetwise-app: “Een leuke app met wacko’s verslaan en mensen redden! Ontzettend leerzaam op een leuke manier en je leert snel wat de basisverkeersregels zijn in verschillende situaties zoals oversteken naast een vrachtwagen.”

Om de verkeersinzichten te oefenen in de praktijk zijn er ook speciale bonusmissies die samen met ouders of verzorgers gespeeld kunnen worden. In deze missies kunnen zij bijvoorbeeld samen in de buurt zoeken naar verkeersborden of een fietscheck doen. Ouders en verzorgers krijgen daarbij toegang tot extra tips en informatie om hun kind te helpen. Deze extra informatie is voor ouders erg waardevol blijkt uit onderzoek van de ANWB. Maar liefst twee derde van de ouders heeft behoefte aan informatie om hun kinderen te begeleiden in het verkeer.

Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer. Tot de leeftijd van 14 jaar is het inschatten van verkeerssituaties lastig doordat kinderen nog volop in ontwikkeling zijn. Bovendien wordt er steeds meer van ze gevraagd in het drukker wordende stadsverkeer. Jaarlijks raken gemiddeld 800 kinderen onder de 14 jaar ernstig gewond bij een fietsongeluk (SWOV: 2020). Daarom vindt de ANWB dat er meer aandacht moet komen voor de verkeersveiligheid en fietsvaardigheden van kinderen.