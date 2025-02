Nieuwe beelden Videoland Original serie ‘Bennie’

Laatst geüpdatet op februari 28, 2025 by Redactie

Nog even en dan maakt Nederland kennis met Bennie, een eigenzinnige jongen met het syndroom van Down. De eerder bekendgemaakte cast van de gelijknamige Videoland Original serie wordt versterkt door onder anderen Iliass Ojja, Jennifer Hoffman, Noortje Herlaar, Jeroen Woe, Waldemar Torenstra, Alkan Çöklü, Isabelle Kafando, Daniël Boissevain en Idriss Nabil. De serie ‘Bennie’, geïnspireerd op Rimmert Atsma, de broer van Barry Atsma, is vanaf vrijdag 21 maart te bingen bij Videoland.



Bekijk hier de tweede trailer van de nieuwe serie!



‘Bennie’ is een serie met een lach en een traan en is door de universele thema’s herkenbaar voor ieder gezin. De serie laat daarnaast onder meer zien dat het hebben van het syndroom van Down niet in de weg hoeft te staan van het najagen van dromen, maar ook wat de keerzijde kan zijn voor iemand zelf en de omgeving.

Cast

De cast bestaat onder anderen uit Alkan Çöklü, Anne-Marie Jung, Bas Keijzer, Britte Lacher, Cees Geel, Damaris de Jong, Daniël Boissevain, Fedja van Huêt, Gijs Scholten van Aschat, Hadewych Minis, Idriss Nabil, Iliass Ojja, Isabelle Kafando, Jennifer Hoffman, Jeroen Woe, John Buijsman, Jolanda van Drunen, Leny Breederveld, Leona Philippo, Loek Peters, Mads Wittermans, Mo Braun, Nazanin Taheri, Noortje Herlaar, Prince Betorina, Teun Donders, Waldemar Torenstra en Wesley van Klink.

Synopsis ‘Bennie’

Bennie, een eigenzinnige jongen met het syndroom van Down, wordt 18 jaar. Nu hij eindelijk volwassen is wil hij een echte baan, geluk in de liefde en op zichzelf wonen. Net als iedereen. Zijn strijd voor zelfstandigheid zal zijn prettig disfunctionele gezin volledig op z’n kop zetten. Met zijn ontwapenende humor vecht Bennie tegen alle vooroordelen en inspireert hij zijn ouders, zus en broertje om ook opnieuw voor zichzelf en elkaar te kiezen.



De Videoland Original serie ‘Bennie’ is vanaf 21 maart te bingen bij Videoland. Op zaterdag 22 maart beleeft de eerste aflevering een ‘Videoland-première’ bij RTL 4 om 21.35 uur. ‘Bennie’ is geproduceerd door Tom van Blommestein en Leontine Petit van Lemming Film. De serie is geschreven door Karen van Holst Pellekaan en Alexander de Bruijn en geregisseerd door hoofdregisseur Jamille van Wijngaarden en co-regisseur Nicole van Kilsdonk. Barry Atsma is Executive Producer van de serie.



Beeld: Malou van Breevoort