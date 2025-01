Nieuwe bewoners nemen intrek in het iconische Big Brother-huis met onvoorspelbare uitdagingen

Laatst geüpdatet op januari 6, 2025 by Redactie

Alles wordt anders, alles wordt gezien, alles wordt gehoord! Vanaf maandag 6 januari gaan de deuren van het iconische Big Brother-huis weer open. Een nieuwe groep bewoners staat klaar om hun intrek te nemen in ’s werelds bekendste realityhuis. Wie zijn de bewoners die volledig afgesloten van de buitenwereld hun grenzen gaan opzoeken? ‘Big Brother’ is vanaf maandag 6 januari elke werkdag om 20.30 uur te zien bij RTL 5 en 24/7 te volgen via de livestreams bij Videoland. Maak kennis met de eerste bewoners van Big Brother 2025:

Elsa

53 jaar (Rijnsburg, Nederland)



“Ik verander mijn mindset, ik ben daar heel goed in. Als iemand mij probeert te bespelen, zie ik dat meteen.”



Elsa heeft in verschillende landen gewoond en diverse carrières gehad; van dienst in het Amerikaanse leger tot haar huidige werk als gevangenisbewaarder. Met haar open en vrolijke persoonlijkheid, groot doorzettingsvermogen en vermogen om zich snel aan te passen, voelt ze zich klaar voor de uitdagingen van het Big Brother-huis. Ze ziet dit avontuur als een kans om haar avontuurlijke kant verder te ontdekken, zonder zichzelf uit het oog te verliezen.

Fleur

31 jaar (Haarlem, Nederland)



“Mensen denken misschien dat ik een popje ben, maar als ze mij leren kennen, zien ze dat ik écht anders ben.”



Fleur is een sociale vrouw uit Haarlem die met haar open en empathische persoonlijkheid snel verbinding maakt in het Big Brother-huis. Ze houdt van uitdagingen, gezellige gesprekken en is enorm fanatiek in spellen. Achter haar lieve uitstraling schuilt een sterke vrouw die haar directe en vriendelijke aanpak combineert met een gezonde dosis humor. Fleur heeft één doel: zichzelf blijven en laten zien dat je ondanks vooroordelen altijd trouw aan jezelf kunt zijn.

Jeffrey

24 jaar (Belsele, België)



“Mijn plan? Winnen. Van het begin tot het einde. Gewoon winnen.”



Jeffrey uit Belsele is vastberaden om zijn naam te vestigen in Big Brother. Als trouwe kijker van het programma ziet hij zichzelf als een echte winnaar en gaat hij vol voor de titel én het prijzengeld. Jeffrey heeft een actief leven. Hij voetbalt op amateurniveau, is fanatiek in de fitness en maakt in zijn vrije tijd hiphop- en R&B-muziek onder de artiestennaam “Jeflex”. Jeffrey blijft altijd kalm in stressvolle situaties en hoopt daarmee een streepje voor te hebben op zijn medebewoners. Hij is erop gebrand om ieder spel te winnen en denkt dankzij zijn fanatisme ver te kunnen komen.

Jordy

27 jaar (Kampen, Nederland)



“Ik wil niet alle spellen winnen, want ik wil niet gezien worden als een sterke speler. Maar als het moet, ben ik in staat om goed te liegen en een beetje drama te creëren.”



Na een flinke transformatie in zijn levensstijl voelt Jordy zich zelfverzekerder dan ooit. Als juridisch medewerker en leidinggevende bij het Openbaar Ministerie zet hij zijn scherpe strategisch inzicht en empathie in om zijn doelen te bereiken. Hij ziet Big Brother als de perfecte kans om zijn sociale vaardigheden verder te ontwikkelen en zichzelf te testen. Met zijn mix van leiderschap en sociale vaardigheden is Jordy klaar om zich te bewijzen als een sterke speler in het spel.

Keanu

22 jaar (Maastricht, Nederland)



“Als iedereen rechts gaat, ga ik links. Ik doe altijd mijn eigen ding en laat niemand mij vertellen wat ik wel of niet moet doen.”



Keanu is een energieke TikTokker uit Maastricht, bekend om zijn open persoonlijkheid en unieke stijl. Na jarenlang actief te zijn geweest in de competitieve danswereld, besloot hij een nieuwe richting aan zijn carrière te geven.. Nu werkt hij in een bowling- en grillrestaurant en deelt hij zijn dans skills en bijzondere kledingstijl op sociale media. Keanu is avontuurlijk, eerlijk en zoekt altijd nieuwe manieren om zichzelf te ontwikkelen, zowel persoonlijk als professioneel. In het Big Brother-huis blijft hij trouw aan zijn authentieke zelf en wil hij de kijker veroveren.

Lennie

26 jaar (Antwerpen, België)



“Het is een spel waar je aan deelneemt, geen retraite.”



Lennie werkt als therapeute en volgt de opleiding Toegepaste Psychologie. Ze kan niet wachten om haar medebewoners en de onderlinge dynamiek te observeren. Lennie hoopt met haar deelname jongeren te inspireren. Ze is helemaal klaar voor de uitdaging en gaat met volle overtuiging voor de winst.

Linda

46 jaar (Heesch, Nederland)



“Als ik boos ben, word ik een onvoorspelbare tornado.”



Linda is een vrouw met haar hart op de tong. Met haar directheid en aanstekelijke lach brengt ze een frisse energie in het Big Brother-huis. Ze houdt van uitdagingen en is altijd bereid zichzelf te testen, zowel in gesprekken als fanatieke spelletjes. Achter haar open uitstraling schuilt een sterk karakter en verrassende diepgang. Ze is vastbesloten te laten zien dat je altijd trouw kunt blijven aan jezelf, ongeacht de omstandigheden.

Mattheüs

27 jaar (Sint- Truiden, België)



“Ik houd ervan om mezelf uit te dagen, ik ben altijd op zoek naar prikkels.”



Mattheüs, half Braziliaans, is een energieke sportanimator en content creator die leeft voor uitdagingen. Hij ziet het leven als één groot avontuur en houdt ervan nieuwe ervaringen op te zoeken. Big Brother is voor hem een spannend experiment en een kans om een nieuw item van zijn bucketlist te schrappen. “Waarom saai leven als je alleen maar avonturen kan aangaan?” is zijn motto. Met zijn natuurlijke charme en aanstekelijke glimlach hoopt Mattheüs snel de harten van zowel de kijkers als zijn medebewoners te veroveren.

Milena

33 jaar (Mechelen, België)



“Ik heb zoveel opgegeven voor anderen, nu is het mijn tijd.”



Milena werkt als accountmanager in de IT-sector, is moeder van twee kinderen en helemaal klaar voor een nieuwe uitdaging. Met haar deelname aan Big Brother wil ze niet alleen werken aan persoonlijke groei, maar ook tijdelijk ontsnappen aan het gewone leven. Ze doet niet mee aan Big Brother om vrienden te maken, ze komt voor de winst. Bovendien hoopt ze het prijzengeld te winnen om haar droom van een nieuw huis waar te maken voor haar en de kindjes.

Niels

38 jaar (Blankenberge, België)



“Dat vind ik zo leuk aan dit spel. Elke keuze die je maakt is niet goed of slecht, het is je eigen keuze.”



Niels is een alleenstaande vader van twee zoontjes en komt uit West-Vlaanderen. Hij runt al twee jaar een succesvol springkasteel verhuurbedrijf en werkt daarnaast als vrijwillige brandweerman, puur uit liefde voor het helpen van anderen. Niels is strategisch ingesteld en speelt altijd op eigen kracht. Risico’s schuwt hij niet, want volgens hem is veilig spelen niets voor winnaars. Niels staat graag in de sportschool en heeft ervoor gezorgd dat hij in optimale conditie het Big Brother-huis betreedt. Met zijn afgetrainde lichaam hoopt hij zowel in de smaak te vallen bij de vrouwen als een voordeel te hebben bij fysieke challenges. Meedoen aan Big Brother is voor Niels de vervulling van een grote kinderdroom, en hij is vastberaden om indruk te maken.

Het huis is leeg maar de strijd is persoonlijker dan ooit

Geen luxe, geen comfort, maar een omgeving vol mysterie en spanning. Met strategische gamechangers uit de kluis kunnen de bewoners het spel beïnvloeden, terwijl bijzondere ruimtes zoals de Decision Room en de Panic Room voor onverwachte wendingen zorgen. Elke keuze telt in een huis waar zelfs basiscomfort geen zekerheid is.



‘Big Brother’ is vanaf maandag 6 januari elke werkdag om 20.30 uur te zien bij RTL 5. Daarnaast zijn de bewoners 24/7 te volgen via twee livestreams bij Videoland. Het programma wordt geproduceerd door EndemolShine Nederland – onderdeel van Banijay Benelux.



Fotocredits: Wesley de Wit