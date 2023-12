Nieuwe Botox liptrend: de lip flip

Laatst geüpdatet op december 18, 2023 by Redactie

De nieuwe trend op het gebied van cosmetica is gearriveerd en degenen die deze look willen, kunnen deze meteen krijgen met de lip flip. De lip flip een techniek die wordt bereikt door het plaatsen van Botox in de rand van de lippen om een weelderige lift van de lippen te creëren. Het is een natuurlijke maar toch verbluffende look die de lippen accentueert en ze er voller, meer gedefinieerd en weelderig doet uitzien.

Wat is het verschil tussen lipfillers en de lip flip?

Er bestaat veel verwarring over het verschil tussen lipfillers en Botox. Lipfillers gebruiken een soort dermale filler, meestal synthetisch hyaluronzuur, dat in je lippen wordt geïnjecteerd om het volume ervan te vergroten. Voor de lip flip worden hoogwaardige premium fillers met een langere levensduur gebruikt voor betere resultaten. Lipfillers zijn niet hetzelfde als Botox, het zijn verschillende producten. Botox is een injectable die de spieren ontspant. Botox wordt gebruikt om het lip flip effect te creëren.

Wat is de lip flip

De lip flip wordt bereikt door Botox in de mondhoeken te injecteren en onder de cupido’s een buiging op de bovenlip te maken. Deze behandeling helpt de bovenlip te ontspannen en naar buiten te laten klappen, vandaar de naam. Op zichzelf is het resultaat een natuurlijker uiterlijk dan het vollere effect van lipfiller. De meeste vrouwen gebruiken beiden. Lipfiller zorgt voor meer volume en de Botox-behandeling helpt om het flip effect te bereiken. Samen is de look dramatischer, weelderiger en provocerender.

Voor wie?

Het geeft je de illusie van vollere lippen door hun natuurlijke vorm te versterken, zodat degenen die een subtiele verandering in hun uiterlijk willen, kunnen genieten van de voordelen zonder dat ze ook lipfillers hoeven te gebruiken. De Botox lip flip voorkomt dat de bovenlip niet dunner wordt of verdwijnt als je lacht, dus het is ook ideaal voor mensen met dunnere lippen.



Voor vrouwen die houden van het vollere uiterlijk van een lipfiller, is deze trend ook ideaal, omdat deze een prachtige, goed gedefinieerde, volumineuze pruilmond creëert.

De voordelen

Voor een natuurlijk uitziende pruilende look helpt de lip flip je er op je best uit te zien zonder het vollere effect van lipfiller. Als snelle, niet-chirurgische procedure vereist het helemaal geen hersteltijd en heeft het minimale tot geen bijwerkingen, behalve dat de lippen er beter uit zien dan normaal. De resultaten kunnen tot drie maanden aanhouden, dus je haalt zeker ook veel waarde uit de behandeling. Voor degenen die houden van een vollere, weelderigere look, werkt het goed samen met lipfiller om het effect van vollere lippen te overdrijven.