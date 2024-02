Nieuwe Coca-Cola Creations smaak in het teken van K-pop

Coca-Cola introduceert de eerste Coca-Cola Creations van 2024: Coca-Cola K-Wave Zero Sugar. De limited edition variant is geïnspireerd op K-pop, een subcultuur uit Zuid-Korea dat inmiddels wereldwijd ongekend populair is door de Koreaanse popmuziek, films, beauty- en fashiontrends.



Bij elke slok van Coca-Cola K-wave Zero Sugar zullen fans de klassieke, verfrissende Coca-Cola smaak herkennen, verrijkt met een fruitige smaak. Het blikje heeft een uniek design dat de energie en passie van een K-pop concert tot leven brengt met LED-schermpatronen en levendige kleuren. De introductie bestaat niet alleen uit een unieke suikervrije Coca-Cola smaakvariant, maar biedt ook toffe interactiemogelijkheden met populaire K-popartiesten.

Word onderdeel van de ‘Like Magic’ videoclip

Om fans te verrassen met een Coke Creations track, werkten drie van de populairste K-popgroepen, Stray Kids, ITZY en NMIXX, voor deze lancering samen met K-popicoon Jin Young Park (J.Y. Park). De artiesten hebben de handen in elkaar geslagen om ‘Like Magic’ te maken, de ultieme K-popsong met bijbehorende clip, geproduceerd door J.Y. Park.



Als onderdeel van de song- en videolancering kunnen fans binnenkort deel uitmaken van de videoclip door middel van een AI experience via de Creations Hub. Door hun stem, naam en gezicht toe te voegen in verschillende segmenten van de K-Wave videoclip ‘Like Magic’ kunnen fans hun eigen videoclip personaliseren. Om deze vervolgens eenvoudig te downloaden en met vrienden op social media te delen.

Livestream K-Wave concert

In juni organiseert Coca-Cola Creations een exclusief livestream concert in Nederland dat wordt uitgezonden op groot scherm bij Kinepolis. Hier krijgen K-popfans de volledige K-wave ervaring met optredens van Stray Kids, ITZY en NMIXX. Tickets zullen beschikbaar zijn via de Coca-Cola app, Kinepolis en Jumbo.

Limited edition collectie in samenwerking met Private Policy

De lancering van Coca-Cola K-Wave Zero Sugar gaat ook gepaard met een limited edition modecollectie in samenwerking met Private Policy, een genderless modemerk uit New York. De collectie met kleding en accessoires omvat onder meer T-shirts, hoodies, sweatshirts, petten, sieraden en riemen. Consumenten kunnen een pre-order plaatsen via privatepolicyny.com.

Verkrijgbaarheid

Coca-Cola K-Wave Zero Sugar is vanaf heden verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt. De limited edition is verkrijgbaar in 250ml blikjes.