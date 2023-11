Nieuwe Collistar anti-aging lijnen: Rigenera, Lift HD+ en Magnifica

Laatst geüpdatet op november 15, 2023 by Redactie

Huidveroudering is een complex en genetisch proces en vraagt daarom om huidverzorging die aansluit bij persoonlijke huidbehoeften. De huid maakt in de loop der jaren minder collageen en hyaluronzuur aan en verliest hiermee stevigheid en elasticiteit. Dit proces kan leiden tot verschillende tekenen van huidveroudering zoals het ontstaan van rimpels, een verslapte huid en het verlies van definitie van de gezichtscontouren. Voor deze verschillende huidbehoeften heeft Collistar Clean Research verschillende anti-aging lijnen ontwikkeld: Rigenera voor het verzachten en voorkomen van rimpels, Lift HD+ bij het liften en verstevigen van de verslapte huid en Magnifica bij het verhogen van het volume in de huid. ‘Choose your anti-age’ en bepaal zelf welke leeftijd de huid uitstraalt.

Rigenera

Collistar Clean Research presenteert Rigenera, de nieuwe antirimpellijn die het symbool is van de perfecte combinatie van Italiaans onderzoek en expertise. Een combinatie van huidvriendelijke stoffen met kostbare, Italiaanse, actieve ingrediënten om een hoge effectiviteit te garanderen, met het volste respect voor de huid en het milieu. Door de celregeneratie te activeren, is Rigenera een krachtige schoonheidsbehandeling die rimpels vermindert en de opperhuid revitaliseert, voor een jonger uitziende, gladdere huid. Rigenera bestaat uit vijf effectieve behandelingen. Ieder product binnen deze lijn is verrijkt met unieke, Italiaanse meristeemcellen.

Rigenera producten

De Smoothing Anti-Wrinkle Face and Neck Cream is perfect voor het revitaliseren en verbeteren van de huidstructuur dankzij de krachtige, antioxiderende werking van Meristeemcellen van Italiaanse Hondsroos, waarmee deze is verrijkt. Voor het verminderen van expressielijntjes rond de ogen en het herstellen van de stevigheid en elasticiteit van de huid is de Smoothing Anti- Wrinkle Eye Contour verrijkt met Italiaanse Echinacea-meristeemcellen. Meristeemcellen van de Italiaanse Perilla, bekend om hun intensief herstellende en regenererende werking maken het Smoothing Anti-Wrinkle Concentrate tot een ware shockbehandeling. Om ‘s nachts de celregeneratie te bevorderen en huidveranderingen te verzachten als gevolg van vervuiling en oxidatie, is de Anti-Wrinkle Night Cream. verrijkt met meristeemcellen van Italiaanse Melisse. De Anti-Wrinkle Plumping Lip Treatment is effectief dankzij de meristeemcellen van Italiaanse, paarse wortel. Deze bevorderen en stimuleren de microcirculatie, verbeteren de doorbloeding, brengen kleur en levendigheid terug op de lippen, maken ze gladder, gehydrateerd en meer ontspannen voor een meer gedefinieerde en jeugdige lipcontour.

De volledige Rigenera Lijn is vrij van ingrediënten van dierlijke oorsprong, siliconen, alcohol en parfum(allergenen).

Lift HD+

Lift HD+ is door Collistar Clean Research ontwikkeld volgens de hoogste kwaliteitscriteria. Het behandelt succesvol het verlies aan definitie en stevigheid met direct zichtbare resultaten. Na verloop van tijd wordt de huid steeds steviger dankzij een speciale combinatie van drie krachtige ingrediënten: LIFT HD+ complex voor de aanmaak van collageen en elastine, Tens-Activ voor een onmiddellijk liftend effect en extract van Italiaanse theeroos voor elasticiteit en stevigheid. Bovendien is ieder product binnen de Lift HD+ lijn verrijkt met 100% Italiaans Theerooswater, dat bekend staat om zijn vermogen te kalmeren en oxidatieve stress te verminderen. Deze nieuwe aanpak van cosmetisch liften herstelt de stevigheid, kracht en definitie en verjongt het gezicht. Gerichte, progressieve resultaten worden versterkt door de Lift HD+ lijn te combineren met een spieractiveringsritueel, waarbij speciale massagetechnieken het spiergeheugen van het gezicht opnieuw activeren. Lift HD+ bestaat uit vier effectieve producten.

Lift HD+ producten

Het Lifting Remodeling Serum voelt vloeibaar en zijdezacht aan en heeft een liftende en verstevigende werking, zodat het gezicht geherdefinieerd en gelift wordt met optimale resultaten. De rijke, Lifting Firming Cream wordt gemakkelijk opgenomen door de huid. De krachtige, intensief liftende, verstevigende anti-age werking bouwt de huidtextuur geleidelijk aan opnieuw op. De opperhuid is compacter en elastischer, rimpels zijn zichtbaar afgenomen en het gezicht ziet er gelift, gladder en jonger uit. De Lifting Eye and Lip Contour Cream heeft een onmiddellijk liftend, verstevigend effect. Met de fluweelzachte, smeltende textuur, herstelt het de stevigheid van de oog- en lipcontouren, verbetert oneffenheden, lift de oogleden en vermindert wallen en donkere kringen. De Immediate Tensor Effect Lifting Vials zorgen voor een onmiddellijk liftende werking en een verstevigend anti-age effect. De ampullen strijken de gezichtscontouren glad, minimaliseren rimpels, laten tekenen van vermoeidheid en stress onmiddellijk verdwijnen en laten het gezicht er urenlang stralend uitzien. Ideaal als éénmalige shockbehandeling of als een intensieve behandeling gedurende zeven dagen.

De volledige LIFT HD+ Lijn is vrij van ingrediënten van dierlijke oorsprong, siliconen, alcohol en kleurstoffen.

Magnifica

De Magnifica-productlijn vormt een totaalbehandeling tegen huidveroudering en voorkomt en bestrijdt de zichtbare tekenen van veroudering: rimpels, een slappere huid en volumeverlies in het gezicht. Collistar selecteerde hiervoor een combinatie van huidvriendelijke, actieve bestanddelen met een drievoudige anti-age werking die zorgvuldig werden samengesteld:

• Boosted Replumping Effect met sesamzaad extract dat volume-verhogende eigenschappen heeft.

• Multi-level Redensifying Effect met twee nieuwe-generatie peptiden, die de productie van collageen bevorderen, dat de huid verstevigd.

• Advanced Repairing Effect met een ingekapseld plantencholesterol, dat de hydratatie van de huid in balans

houdt.

De Magnifica lijn biedt een compleet assortiment van vier producten voor de meest veeleisende huid.

Magnifica producten

Magnifica Redensifying Repairing Serum Face and Neck vormt een krachtige anti-age behandeling die de

gezichtcontouren herdefinieert, het gezicht voller maakt en de huid compact maakt. De unieke textuur is ideaal in combinatie met Magnifica (Light) Replumping Redensifying Cream Face and Neck, voor een intensieve werking en nog betere resultaten. Ook geschikt voor de gevoelige huid. De Magnifica Replumping Redensifying Cream Face and Neck vult zichtbaar de delen van het gezicht die onderhevig zijn aan volumeverlies: verstevigt de opperhuid, maakt het compacter, verfijnt en egaliseert de huidtextuur, ondersteunt het natuurlijke vermogen tot zelfherstel en zorgt voor een optimale hydratatie. De rijke textuur smelt onmiddellijk op de huid en zorgt voor optimale voeding en comfort. De Magnifica Light Replumping Redensifying Cream Face and Neck biedt dezelfde intensieve werking als de reguliere crème. De ultralichte textuur zorgt ervoor dat de crème snel wordt geabsorbeerd, waardoor hij ideaal is voor een normale en gecombineerde huid. Ook geschikt voor de gevoelige huid. De Magnifica Redensifying Repairing Eye Contour heeft een rijke, fluweelzachte textuur. Het verbetert zichtbaar de stevigheid van de gevoelige oogcontour en helpt rimpels voorkomen, waardoor de oogcontour er stralender uitziet. Dag na dag nemen rimpels, wallen en donkere kringen af en zien de ogen er meer ontspannen uit. De rijke, zijdezachte textuur is ook geschikt voor gevoelige ogen.

De volledige Magnifica-Lijn is vrij van ingrediënten van dierlijke oorsprong, siliconen en alcohol.



Collistar Anti-Age verzorging is verkrijgbaar bij o.a. iciparisxl.nl