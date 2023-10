Nieuwe datingprogramma Love Raft stuurt singles de natuur in op zoek naar liefde

Laatst geüpdatet op oktober 5, 2023 by Redactie

Online datingapps zijn niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Mensen vellen hun oordeel gebaseerd op slechts een enkele foto en ontmoeten elkaar in een drukke omgeving met veel prikkels. In het nieuwe datingprogramma Love Raft van KRO-NCRV worden tien singles de natuur in gestuurd om zo terug te gaan naar de basis van het daten: zoeken naar een diepere connectie door elkaar écht te leren kennen. Het experiment speelt zich af in Zweden om te zien of de rust van de ruwe natuur uitkomst biedt in het vinden van ware liefde. Het achtdelige programma Love Raft is vanaf vrijdag 13 oktober dagelijks met een nieuwe aflevering te zien op NPO Start.



Tien vrijgezellen zijn voorafgaand aan het programma aan elkaar gematcht door professionals en relatie-experts. Ze ontmoeten elkaar in Zweden, zonder hun telefoon en ver weg van hun eigen drukke sociale levens in Nederland. Na de ontmoeting horen de singles aan wie ze gekoppeld zijn en met wie ze samen een vlot moeten bouwen om de rivier te trotseren. De groep ontmoet elkaar hierna om te zien of de juiste matches zijn gemaakt of dat de vrijgezellen besluiten met een ander verder te gaan.



In een steeds individualistischer wordende samenleving staan we vaker stil bij wat ons verdeelt dan wat ons verbindt. Terwijl de behoefte aan saamhorigheid en verbinding juist is toegenomen. De natuur heeft een positieve invloed en zorgt ervoor dat mensen kunnen ontspannen. Hoe gaat de rustgevende Zweedse omgeving de tien vrijgezellen helpen de liefde te vinden?



Love Raft is vanaf vrijdag 13 oktober dagelijks te zien bij KRO-NCRV op NPO Start en is een productie van Vincent TV Producties.