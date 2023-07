Laatst geüpdatet op juli 17, 2023 by Redactie

Samen uit eten op de eerste date – dat hebben we allemaal wel eens gedaan. Maar voor een blind date koken… dat is andere koek! In de nieuwe datingshow Date Smakelijk ontmoeten singles elkaar voor het eerst tijdens een romantisch diner dat ze voor elkaar hebben bereid. Per aflevering koken vier singles voor hun potentiële nieuwe liefde. Voor de één betekent dat zwoegen in de keuken, terwijl de ander fluitend een perfecte ratatouille maakt. Na het koken starten de twee blind dinnerdates! Als de borden leeg zijn, beslissen de singles apart van elkaar of ze van deze ene date de buik al vol hebben of toch wel hongerig zijn naar meer. Bij een wederzijdse match ontvangt het koppel een cheque van 250 euro – ideaal voor een tweede date! Date Smakelijk wordt gepresenteerd door Georgina Verbaan en Patrick Martens en is vanaf 28 augustus elke werkdag om 19.30 te zien op SBS6.



Per aflevering komen er twee potentiële liefdeskoppels naar de studio. Er zijn twee keukens, waarin van beide koppels één single de culinaire kunsten mag vertonen. Van tevoren hebben de vier singles een boodschap gekregen van hun match, waarin ze hun lievelingseten, eventuele allergieën en dieetwensen kenbaar hebben gemaakt. De singles kiezen zélf wat ze gaan maken. Gaan ze voor het lievelingsgerecht van de ander of maken ze hun eigen signature dish – waarmee ze denken dat ze de ander kunnen inpakken? Host Georgina ondersteunt de vrijgezelle koks in de ene keuken, Patrick doet dat in de andere keuken. Op die manier leren we de singles beter kennen. De kokende singles delen onderling naast praktische datingtips ook wijsheden en ervaringen op het gebied van leven en liefde met elkaar. Zo helpen de vrijgezellen uit verschillende generaties elkaar en ontstaan naast smakelijke gerechten ook boeiende gesprekken.



Dan is het tijd voor de blind date: de koppels ontmoeten elkaar voor het eerst in één van de keukens en gaan daar aan tafel. Hoe verloopt de date? Vinden ze elkaars gerechten lekker? Of gaat het allang niet meer over eten en is het flirten allang begonnen? Georgina en Patrick kijken vanuit de ‘woonkamer’ mee en geven uiteraard uitgebreid commentaar op wat ze zien. Na het eten maken alle singles een keuze. Willen ze op een vervolgdate? Gaat liefde echt door de maag – of viel de date toch niet helemaal in de smaak? Is er een match, dan gaan het stel naar huis met een cheque van 250 euro!



Date Smakelijk is vanaf maandag 28 augustus elke werkdag om 19.30 op SBS6 te zien.