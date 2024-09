Nieuwe gezichten doen hun intrede in ‘Gooische Vrouwen’

Laatst geüpdatet op september 20, 2024 by Redactie

Met gisteren de laatste draaidag zijn de opnames van het zesde seizoen van ‘Gooische Vrouwen’ nu officieel afgerond. Wat kunnen we verwachten? Een heerlijke mix van humor, drama en onverwachte momenten in de herkenbare en geliefde setting van Het Gooi. De vertrouwde karakters die we allemaal zo goed kennen, krijgen gezelschap van nieuwe personages die het leven van de vier Gooische vrouwen flink gaan opschudden.



Tommy van Lent vertolkt de rol van Remy Morero en Eefje Kruijtzer maakt haar acteerdebuut als Vlinder Blaauw. Als nieuwe buurman van Roelien en haar bonte gezelschap van huisdieren maakt Otto, gespeeld door Kasper van Kooten, zijn intrede in Het Gooi. Teunie de Brouwer kruipt in de rol van de jonge, blonde Kimberly en Robert de Hoog gaat als Dennis vol energie aan de slag als tourmanager van Martin Morero. Ook Yannick Jozefzoon, Hajo Bruins, Guy Clemens en Mike Boddé zien we terug in het nieuwe, zesde seizoen van ‘Gooische Vrouwen’.



‘Gooische Vrouwen’ wordt geregisseerd door Will Koopman en geproduceerd door ITV Studios Netherlands Drama. De serie is vanaf zondag 27 oktober wekelijks te zien bij Videoland (met op de eerste dag twee afleveringen) en vanaf zondag 10 november iedere week op SBS6 om 20.30 uur.