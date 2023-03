Nieuwe hondenbezitters – pas op voor de gevaren van Pasen!

Laatst geüpdatet op maart 23, 2023 by Redactie

Binnenkort is het voor veel honden en hondenbezitters tijd om samen hun eerste Pasen te vieren met paasversieringen, paaseieren voor de kinderen en een heerlijk buffet. Maar pas op! Hier is het belangrijk om een ​​oogje in het zeil te houden om een ​​van de meest voorkomende verwondingen van de hond te voorkomen – dat hij kauwt op een voorwerp dat vast komt te zitten in de darm of maag, wat resulteert in dringende veterinaire zorg. We geven hier tips voor een veiliger paasfeest.

Lees ook: Wortel, broccoli of kool – traktaties voor je hond?

Een veel voorkomende reden voor dringende dierenartsbezoeken is dat de hond kauwt op een ongepast voorwerp dat vast komt te zitten in de maag of dunne darm. Tijdens het komende paasweekend kan het gaan om paasversieringen, paaseieren gevuld met lekkers en speelgoed, maar ook dat onderdelen van het goede paasbuffet al snel in de verkeerde maag terecht komen.



Een veelvoorkomend type verwonding is wanneer de hond iets ongepast kauwt dat vast komt te zitten in de maag of darm. Het kan gaan om paasversieringen, restjes van paaseieren of bijna alles wat in het verschiet ligt,.



De tip is om paaseieren weg te bergen en de versiering buiten bereik van nieuwsgierige neuzen te leggen. Zelfs zoute voeding kan trieste gevolgen hebben als de hond kan worden vergiftigd met maag- en darmproblemen, maar er zijn ook andere gevaren op de paastafel.

Pas op voor rozijnen en druiven

De meeste mensen weten inmiddels heel goed dat chocolade niet goed is voor honden, maar hetzelfde geldt voor druiven en rozijnen, die acuut nierfalen kunnen veroorzaken.



Als er een voorwerp vastzit in de darm of in de maag dat er niet op de gebruikelijke manier uitkomt, moet de hond dringende veterinaire zorg krijgen en helpen om het voorwerp via een buikopening te verwijderen.

Stimuleer de hond

Om de kans op problemen te verkleinen, wordt aanbevolen dat hondenbezitters extra tijd besteden aan het activeren en stimuleren van de hond met geschikt speelgoed, beweging en mentale stimulatie. Het is meestal een lange weg om te voorkomen dat hij zijn eigen grappen uithaalt als je hem de rug toekeert.

Lees ook: Deze voedingsmiddelen zijn giftig voor honden en katten

Ernstige symptomen

Neem contact op met de dierenarts als de hond kwijlt, braakt, buikpijn heeft, dorst krijgt en een abnormale behoefte heeft om te plassen. Andere tekenen zijn dat het trilt, angstig wordt, stuiptrekkingen en hartkloppingen heeft.