Nieuwe hotspot: David’s brengt de VS naar Hilversum

Van Southern soul food tot verse bagels: David’s brengt de VS naar de mediastad! David’s heeft zijn deuren geopend op het altijd bruisende Media Park in Hilversum, op het Joop van den Endeplein om precies te zijn: een restaurant, bar en deli waar de Amerikaanse keuken centraal staat. Je kunt er terecht voor een uitgebreid diner, snelle lunch, goede cocktail of take-away ontbijtje.



David’s is eigenlijk niet in een woord te vatten, want je kunt er de hele dag terecht voor waar jij op dat moment behoefte aan hebt. In het restaurant (inclusief Chef’s Table) voor een uitgebreid diner of in de New York Deli voor een barista coffee en bagel (to go). Proost met een goede cocktail in de kosmopolitische bar of plof neer in een van de relaxte banken om die laatste mailtjes weg te werken. En met mooi weer verandert een deel van het Joop van den Endeplein in één groot terras. Deze nieuwe zaak is dé nieuwe hotspot van het Media Park en de wijde omgeving, waar gasten kunnen genieten van Southern soul food en de beste service.

Van fine dining tot Amerikaanse klassiekers

David’s is opgezet door David de Boer, een bekende Hilversumse horeca-ondernemer en half Nederlands, half Amerikaans. Hij groeide op in de horeca en opende in 2013 restaurant Paisan in de mediastad. Samen met de directeur van het Media Park, Tim Sleegers, en chef en rechterhand Raoul Lambour, maakt hij van David’s dé nieuwe place to be van het Gooi. Lambour heeft verschillende menukaarten samengesteld met gerechten die zijn geïnspireerd op de soul food uit het zuiden van de VS en New Yorkse klassiekers. Denk aan eggs benedict, po’ boy sandwiches, NY strip steak en buffalo cauliflower. In het restaurant kun je uitgebreid tafelen: gasten kunnen kiezen uit twee tasting menu’s die uit verschillende gangen bestaan. Voor een avondvullende ervaring schuif je aan bij de Chef’s Table. In het bargedeelte kunnen mensen terecht die even snel iets willen eten voordat ze – bijvoorbeeld – een bezoek brengen aan een van de televisieshows om de hoek.



David de Boer: “De Amerikaanse keuken heeft niet altijd een goede reputatie. Het zijn grote porties en fastfood, om maar wat voorbeelden te noemen. Wij laten zien dat de Amerikaanse keuken veel meer te bieden heeft.”

New York vibe

Binnen in de zaak heerst een New Yorkse sfeer. Stoer, industrieel en warm. Hierdoor geeft David’s je het gevoel dat je bent beland in the city that never sleeps. Naast de Amerikaanse kaart, de New York Deli en de sfeer, kun je bij David’s ook de Amerikaanse feestdagen vieren of de finale van de Super Bowl kijken. Hou de website in de gaten voor de agenda!



David’s is dé nieuwe hotspot van het Gooi, waar iedereen welkom is en zich thuis voelt: van de hardwerkende mediaprofessional en bezoekers van het Media Park tot mensen uit de buurt.



Kijk voor meer informatie op www.davidshilversum.nl.



David’s

Joop van den Endeplein 3

1217 WJ Hilversum



Openingstijden:

Ma t/m vr: 09:00 – 23:00 uur

Zaterdag: 12:00 – 23:00 uur