Nieuwe knopheide ‘Sunset Fire’ bloeit tot in het voorjaar

In het najaar hebben de meeste zomerplanten het wel gehad… Tijd om tuin, balkon of terras een nieuwe impuls te geven! Een nieuwe, spectaculaire plant is knopheide ‘Sunset Fire’ van Gardengirls. De plant is opgebouwd met een fraaie combinatie warme herfstkleuren: geel, oranje en rood. Knopheide ‘Sunset Fire’ bloeit van oktober tot in het voorjaar.

Vlammend

De nieuwe knopheide (Calluna vulgaris ‘Sunset Fire’) groeit in mooie lange scheuten. De plant heeft een combinatie van drie soorten heide met gele, oranje en rode blaadjes die dakpansgewijs aan de takken zitten. Ze geven ‘Sunset Fire’ een vlammende uitstraling die doet denken aan een spectaculaire zonsondergang. De plant laat zich zeer eenvoudig stylen. Afhankelijk van de accessoires en de potkeuze oogt ‘Sunset Fire’ modern, romantisch, speels of rustiek.

Sunset Fire

Verzorgingtips

Knopheide vraagt weinig verzorging. De sterke plant is winterhard (tot -10 graden Celsius) en je hoeft geen plantenvoeding te geven. In droge perioden lust ie wel een slok water. Zet de plant bij voorkeur op een plekje in de zon want: hoe meer licht, des te mooier de kleuren. Knopheide is geschikt om toe te passen in potten op balkon of terras of in borders. Als je de plant in het voorjaar snoeit, dan zorgt de ‘Sunset Fire’ vanaf oktober opnieuw voor een vlammend spektakel.



Fotocredit: Gardengirls