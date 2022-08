Nieuwe komedieserie ‘Moedermaffia’ bij Videoland

“Nee hoor, die van mij slaapt de hele nacht door” en “werk jij gewoon fulltime? Dat zou ik echt niet kunnen”. Hoe doe je dat? De perfecte moeder zijn en wanneer kom je in aanmerking voor de schoonheidsprijs als het op opvoeden aankomt? Een topic waarover iedereen maar al te graag zijn of haar mening paraat heeft en niet over raakt uitgepraat. Maar bestaat deze ‘perfecte’ wijze van opvoeden ook echt of rommelt iedereen maar wat aan? In de nieuwe komedieserie ‘Moedermaffia’ volgen we het verhaal van Daan, een moeder die maar wat aanmoddert. Wanneer ze haar dochter Pip dreigt te verliezen aan de perfecte stiefmoeder from hell Monique, moet ze aan de bak om te bewijzen dat ze het moederschap waardig is. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want wanneer ben je eigenlijk een goede moeder? En wie bepaalt dat? De hoofdrol is weggelegd voor Loes Haverkort. Andere rollen zijn onder andere voor Benja Bruijning, Beppie Melissen en Eva Laurensen.

‘Moedermaffia’ gecreëerd door Anjali Taneja (Het Huis Anubis) en geschreven door Anjali Taneja en Zoeteke Lugthart. De serie is geproduceerd door Maarten Swart van Kaap Holland Series. De regie ligt in handen van Anna van Keimpema (Mees Kees serie).



Anjali Taneja: “Acht jaar geleden zat ik, vlak na mijn scheiding, met mijn vijfjarige dochter bij de opvoedpoli op advies van de school. Ze vroegen haar naar de thuissituatie. Ondanks de vriendelijke, behulpzame blik van de pedagoog, voelde ik me de allerslechtste moeder ooit. Dit moment, de diepe onzekerheid of ik het wel goed deed allemaal, werd de basis van Moedermaffia. Het mooiste inzicht tijdens het schrijf en maakproces was misschien wel, dat we zelf alle moeders en ouders zijn. Soms zelfverzekerd, soms oordelend, soms onzeker en soms angstig. Maar bovenal, goed genoeg. Al is het alleen al om het simpele feit dat we, iedere dag weer, ons stinkende best doen”.



Anna van Keimpema: Met Moedermaffia willen we laten zien dat hét archetype moeder niet betstaat. Zoveel vrouwen, zoveel moeders. Allen gunnen hun kind de beste opvoeder. Maar hoe word je dat? En gaat dit dan ten koste van jezelf zijn? Deze ontroerende comedy, geïnspireerd op een waargebeurd verhaal, volgt de herkenbare struggles met het ouderschap. Voordat ik deze serie ging maken dacht ik de enige moeder te zijn die het moeilijk vond om continu aanwezig te zijn voor haar kinderen. Net als Daan voelde ik me aangevallen door alle oordelen van andere ouders die benadrukken hoe belangrijk het is om er te zijn voor je kind. Maar fuck dat. Moedermaffia laat zien dat iedereen worstelt met schuldgevoelens en onzekerheid”.

Synopsis

Moedermaffia; een bekend fenomeen voor alle (toekomstige) moeders. Zo ook voor hoofdpersoon Daan. Een in de ogen van anderen ‘ontaarde’ moeder, die maar wat aanmoddert en geen idee heeft wat ‘goed’ ouderschap is. Daan belandt na haar scheiding bij haar moeder op de bank en moet ook nog een ouderschapscursus volgen, wil ze haar kinderen niet voorgoed kwijtraken. Moedermaffia is een komedie over opvoeden; een onderwerp waar iedereen een mening over heeft maar deep down fucking onzeker over is. Ja, ook de Moedermaffia.



Loes Haverkort: “Mijn kinderen betekenen de wereld voor mij. Met heel mijn hart wil ik ze vol vertrouwen het leven laten beleven en ze in alle liefde laten groeien. Maar opvoeden is een weg van vallen en opstaan en dat geldt niet alleen voor de kinderen.Door de rol van Daan te spelen in ‘Moedermaffia’ besefte ik nog meer dat je toch dingen verkeerd kan aanpakken hoe hard je ook je best doet om het allemaal juist goed te doen. De grootste kunst van moeder zijn voor mij is om daar ok mee te zijn. Met een dikke bak liefde en een goeie dosis humor komen we hopelijk een heel eind”.

Cast

Castlist tot nu toe op alfabetische volgorde: Alwin Pulinckx, Armand Rosbak, Benja Bruijning, Beppie Melissen, Britt Scholte, Daniël Kolf, Eva Laurensen, Jamie Grant, Jolijn Henneman, Loes Haverkort, Loes Schnepper, Nola Frensdorf, Sarah Bannier, Staphanie van Eer, Tina de Bruin en Toprak Yalçiner.



