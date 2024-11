Nieuwe modetentoonstelling DARN

Laatst geüpdatet op november 27, 2024 by Redactie

Van 30 november 2024 t/m 25 januari 2026 is in het Zeeuws Museum een nieuwe modetentoonstelling te zien: DARN. Je kent dit Engelse woord misschien als verwensing maar het betekent ook ‘gestopt gat in kleding’. Want, verdorie, wat doe je met een gat in je lievelingsbroek of -trui: je repareert het! Vertrekkend vanuit de verzameling merklappen en eindeloos verstelde hemden uit de textielcollectie van het museum, laat deze tentoonstelling de schoonheid van het betere herstelwerk zien én de emoties die ermee samengaan. Een paar eeuwen lang zijn de lessen borduur- en stopwerk de belangrijkste in het meisjesonderwijs. De steken moeten tot in de perfectie worden uitgevoerd, iedere keer opnieuw. Als je naar de oefenlappen kijkt, krijg je bewondering voor de jonge maaksters en realiseer je je hoeveel bloed, zweet en tranen erin zitten. De kunst van het herstellen raakt in de vergetelheid door welvaart en de komst van fast fashion. Er zijn hele generaties die nog geen knoop kunnen aannaaien. Inmiddels is zelf kleding maken en repareren weer helemaal hot. Opvallend veel hedendaagse modeontwerpers en kunstenaars halen inspiratie uit ‘ouderwets’ brei-, haak- en stopwerk en passen het toe in hun creaties. Dat op deze manier met je handen bezig zijn ook van therapeutische waarde is, zie je aan objecten gemaakt door mensen in geestesnood. Binnen de muren van een psychiatrische instelling vinden ze in het handwerken troost, therapie en een vorm van protest.

Ontwerpers

DARN biedt een podium aan jonge talenten als modeontwerpers Bastiaan Reijnen (ArtEZ, Arnhem, lichting 2023) en kunstenaars Wolfgang Tant en Elvira Mulkay (beide KASK, Gent, lichting 2024). Modeontwerper en kunstenaar Rianne de Witte is sinds de tentoonstelling Rood in 2008 een bekende van het Zeeuws Museum. Haar zogenaamde Littekenlap past naadloos in DARN. Bijzonder detail is dat er ook werk van haar moeder, Mien de Witte-Verhage te zien is. Dankzij een bruikleen van Museum Arnhem is het werk Liggend paar van Barbara Polderman toegevoegd. Ook het MoMu in Antwerpen heeft een aantal bijzonder stukken aan ons uitgeleend. Feministische handwerkinitiatief Club Geluk neemt je mee in een vrolijke, sensuele brei-, borduur- en haakwereld waarin de rol van de vrouw vooral die van zichzelf is.

Gratis dag

Ter gelegenheid van de opening is het Zeeuws Museum op zaterdag 30 november gratis geopend. Het openingsprogramma volgt binnenkort op de website.