Nieuwe trend binnen plastische chirurgie: Body Balance

Veel mensen willen graag één specifiek lichaamsdeel aan hun zelf veranderen: “Ik ben tevreden met mijn lichaam maar ik wil eigenlijk wel een platte buik.” Dat is helaas iets wat niet zomaar mogelijk is. Je moet kijken naar het geheel en onderlinge verhoudingen, wat ook wel Body Balance wordt genoemd. Dit artikel vertelt je meer over wat Body Balance precies inhoudt.

Wat is Body Balance precies?

Om het simpel te verwoorden, kun je zeggen dat Body Balance het in balans brengen van het lichaam is. Hierbij zijn de verhoudingen het belangrijkst. Als je bijvoorbeeld alleen een facelift doet en geen halslift erbij neemt, kan je gezicht ineens heel erg uit verhouding raken. Dat geldt ook voor enkel een buikwandcorrectie doen, waarna je je hoogstwaarschijnlijk ineens zult gaan ergeren aan je flanken, omdat het niet in verhouding is.

Waar komt die enkele lichaamsverandering vandaan?

Al eeuwen wordt een smalle taille als ‘mooi’ beschouwd, waardoor vollere vrouwen dit ook willen terwijl het helemaal niet bij hun lichaamstype past. Het schoonheidsbeeld is iets wat in het brein van de samenleving is geprent dat niet zomaar veranderd, zeker niet in de virtuele wereld. Gelukkig hebben we tegenwoordig te maken met veel meer inclusiviteit en het fenomeen ‘body positivity’. Dit zien we ook veel terug op social media, waardoor we langzamerhand afkomen van het schoonheidsbeeld dat alleen ‘dun’ mooi is.

Body & Mind moeten ook in balans zijn

Het is belangrijk dat je helder hebt voor jezelf of je brein en lichaam ook in balans zijn. Bedenk voor jezelf waarom je die plastische ingreep nu precies wil aangaan. Wat is je passie in het dagelijks leven? Waar leef je voor? En past daar een verandering aan je uiterlijk bij? – stel dit soort vragen aan jezelf om erachter te komen of je écht onder het mes wil. Soms voelt een gescheiden vrouw zich ineens minder aantrekkelijk na de pas gebeurde scheiding en rent impulsief naar de plastische chirurg om zichzelf weer mooi te laten voelen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, het is essentieel dat je je in een stabiele positie bevindt voordat je plastische chirurgie ondergaat.



Kortom, als je plastische chirurgie ondergaat, denk hier dan lang over na, want het is niet zomaar iets. Je body & mind moeten in balans zijn, waarbij het zowel belang is om na te denken of die grotere kont jouw lichaamstype wel staat. Het draait allemaal om verandering. Plastische chirurgie is er voor je lichaam om het weer te laten kloppen, niet om zomaar je overal hier en daar op te spuiten.