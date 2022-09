Daten anno 2022 is anders dan de jaren voor de lockdowns. Singles maken hun prioriteiten en voorkeuren nu meer dan ooit duidelijk vanaf het begin. Terwijl verschillende dating trends de aandacht blijven trekken, is er een nieuw onderwerp op de lijst van verplichte ijsbrekers verschenen: financiën. Onderzoek van Bumble heeft een nieuwe trend ‘cash-candid dating’ vastgesteld, die verwijst naar meer eerlijkheid en transparantie over financiën met je date. Deze openheid over financiën en dating heeft geleid tot een toename van ‘low-key’ dates (een date met weinig tot geen kosten), wat uiteindelijk leidt tot minder financiële druk. Over het algemeen besteden mensen tussen de 25 en 50 euro per persoon aan een date.



De bezorgdheid over de stijgende inflatie en de kosten van levensonderhoud zorgen ervoor dat Bumble inzichten over geldtaboes, en hoe geld een rol speelt bij beslissingen over wie en hoe we daten deelt.



Nieuw onderzoek in opdracht van YouGov onthult dat praten over je geldsituatie op een date, door velen niet langer als taboe wordt beschouwd. In feite zou 4% tussen de 18 en 24 jaar tijdens de eerste paar afspraakjes over hun salaris praten, omdat ze het belangrijk vinden zulke dingen over een potentiële partner te weten. Over het algemeen praten mensen alleen over hun salaris als ze een serieuze relatie hebben (30%). Sommige mensen praten nooit over hun salaris met iemand waarmee ze aan het daten zijn (20%). Financiële stabiliteit is belangrijk voor mensen omdat ze in de toekomst misschien financiën zullen delen met hun partner (18%), of omdat ze willen dat hun partner dezelfde levensstijl kan delen (25%).

Bewijs van onafhankelijkheid:

41% is het er niet mee eens dat het hebben van een succesvolle carrière iets is dat zij zoeken in een partner

71% geeft de voorkeur aan iemand met een goede balans tussen werk en privé dan aan iemand die veel geld verdient

61% van de Nederlandse volwassenen geeft niet om het beroep van hun partner

66% zegt het belangrijk te vinden dat ze niet financieel afhankelijk zijn van hun partner

Tot slot: Daten moet op jouw voorwaarden gebeuren. Er is geen recept, vooral als het gaat om verwachtingen, je hoeft niet veel geld uit te geven om een date leuk te laten zijn.

Wat te doen op een low budget date:

Als we iets hebben geleerd van COVID-19 zijn dat de wandeldates wel, spice it up en eindig met een picknick brunch.

Bouw een gezellige tent met lakens en kijk een film met bier en chips.

Neem je date mee naar een galerie, ja musea kunnen duur zijn maar galeries zijn gratis, doe alsof je een kunstwerk koopt en maak plezier.

Doe alsof je in een leuk Italiaans restaurant bent maar blijf thuis, maak makkelijke pasta en zet ‘O sole mio’ op en zing hardop mee.