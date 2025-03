Nieuwe tuinplant: Easydendron

Laatst geüpdatet op maart 10, 2025 by Redactie

Het tuinseizoen van 2025 krijgt extra kleur! De kwekers van Happydendron, de unieke rhododendron met driekleurige bloemen (wit, paars en geel), breiden hun collectie uit met Easydendron. Dit ‘zusje’ is er in veel verschillende kleuren maar stelt, net als de Happydendron, nauwelijks eisen aan de standplaats of grond.

Sterk en gemakkelijk

De meeste rhododendrons stellen specifieke eisen aan de bodem: ze houden vooral van zure grond en doen het veel minder goed in andere grondsoorten. Dat geldt niet voor de Happydendron en de Easydendron. Die doen het goed in haast elk type tuingrond. Dat komt omdat de groenblijvende planten geënt zijn op een kalktolerante onderstam met een bijzonder sterk wortelstelsel. Daardoor kunnen de planten ook uit kalkrijke of turfvrije grond voeding opnemen en dat resulteert in een gezonde plant met een rijke en uitbundige bloei in de maanden mei en juni. Easydendron is er in de mooiste kleurschakeringen zoals violetblauw, paarsroze, wit, lichtroze, abrikoosgeel, rozerood, en donkerpaars. De bloei begint in mei en eindigt pas eind juni en kan soms tot in juli duren. Hommels en andere bestuivers komen graag af op de nectarrijke bloemen.

Overal een plekje

Net als Happydendron voelen Easydendrons zich thuis in de tuin (groot en klein) en in potten voor op balkon of terras. Een plekje is zo gevonden, want de plant kan zowel in de volle zon als in de halfschaduw staan. Wanneer je de planten in een pot zet, zorg dan wel voor een goede afwatering. Een gat in de bodem en een laagje hydrokorrels zorgt dat overtollig (giet)water kan wegvloeien en voorkomen dat de plant ‘natte voeten’ krijgt. De bijzondere rhododendrons zijn zeer goed bestand tegen koude winters (tot -24 graden Celsius) en blijven ook dan hun groene uitstraling behouden.

Verzorging

De sterke rhododendrons hebben nauwelijks verzorging nodig. Uiteraard is het belangrijk om ze tijdens warme en droge periodes water te geven. Om een rijke en lange bloei te stimuleren geef je in het voorjaar (april) wat plantenvoeding. Pak de snoeischaar pas na de bloei (juli) om de uitgebloeide bloemen weg te halen en de plant eventueel weer in model te brengen.



Happydendron en Easydendron zijn vanaf maart verkrijgbaar in diverse potmaten bij tuincentra en online vanaf € 30. Kijk voor meer informatie op www.inkarho.de/nl.



Fotocredit: Inkarho