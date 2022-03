Het tuinseizoen van 2022 wordt extra vrolijk! Er is namelijk een nieuwe tuinplant: Happydendron. Zoals de naam al doet vermoeden is het een rhododendron, maar wel een heel bijzondere. In tegenstelling tot andere soorten stelt de Happydendron nauwelijks eisen aan standplaats of grond. Je hebt dus jaar in jaar uit een fris groene plant die in mei en juni ook nog eens uitbundig bloeit. De spectaculaire (en nectarrijke) bloemen zijn driekleurig: wit met een paarse rand en een geel hart. De Happydendron heeft diverse internationale vakprijzen gewonnen en is vanaf het voorjaar voor het eerst verkrijgbaar in Nederland.

Makkelijk

Terwijl de meeste rhododendrons specifieke eisen stellen aan de bodem, geldt dat niet voor Happydendron. Hij is geschikt voor bijna elke voedingsrijke grond omdat de plant geënt is op een kalktolerante onderstam. Het bijzonder sterke wortelstelsel zorgt dat het voedsel gemakkelijk opgenomen kan worden. Dat vertaalt zich in een zeer sterke plant die uitbundig bloeit.

Driekleurig

De unieke bloemen van de Happydendron verschijnen in mei en zijn driekleurig. Ze zijn wit maar hebben een dieppaarse rand en een geel hart. De roze meeldrade zorgen voor een vierde kleuraccent. De bloei kan tot eind juni doorgaan. Hommels en andere bestuivers komen graag af op de nectarrijke bloemen.

Overal een plekje

Happydendron voelt zich thuis in de tuin (groot en klein) maar ook in potten op balkon of terras. Een plekje is zo gevonden, want de plant kan zowel in de volle zon als in de halfschaduw staan. Wanneer je Happydendron in een pot zet, zorg dan wel voor een goede afwatering. Een gat in de bodem zorgt dat overtollig (giet)water kan wegvloeien en voorkomt dat de plant ‘natte voeten’ krijgt. Happydendron is zeer goed bestand tegen koude winters (tot -24 graden Celsius) en blijft ook dan zijn groene uitstraling behouden. Vandaar dat de plant in de winter een behaaglijke schuilplaats is voor vogels en egels.

Onderhoud

De Happydendron behoeft nauwelijks verzorging. Uiteraard is het belangrijk om de plant in warme en droge periodes water te geven. Om een rijke en lange bloei te stimuleren geef je in het voorjaar (april) wat plantenvoeding. Pak de snoeischaar pas na de bloei (juli) om de uitgebloeide bloemen weg te halen en de plant eventueel weer in model te brengen.

De Happydendron is vanaf april verkrijgbaar in diverse potmaten bij tuincentra en online vanaf € 30,00.

Fotocredit: Happydendron