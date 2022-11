Nieuwe Videoland documentaire over de schimmige wereld van jongensprostitutie: ‘Payboys’

Laatst geüpdatet op november 2, 2022 by Redactie

Door de ogen van jonge ex-sekswerkers zien we de omvangrijke wereld van jongensprostitutie in Nederland in de rauwe Videoland Original documentaire ‘Payboys’. Honderden vaak jonge kwetsbare jongens worden geronseld en als payboy ingezet voor seks tegen betaling. Vaak zijn deze payboys nog minderjarig, want hoe jonger de jongens, hoe meer de klanten bereid zijn ervoor te betalen. Hoe komen deze jonge jongens in deze duistere en schimmige wereld vol systematisch misbruik en uitbuiting terecht? En waarom is het zo moeilijk om er weer uit te komen? Een groot netwerk dat tot op de dag van vandaag voor politie en samenleving buiten beeld blijft. ‘Payboys’ is vanaf 16 november exclusief te zien bij Videoland.

In ‘Payboys’ nemen Tristan, Giovanni, Deniz en Gino ons mee in hun herinneringen. Ze maken voelbaar hoe je als payboy wordt gegroomed om vervolgens onderdeel te worden van een web waar je maar moeilijk uitkomt. Mede aan de hand van de zaak rond het seks-netwerk van de inmiddels veroordeelde pooiers Hans A. en Nico L. uit Utrecht illustreert ‘Payboys’ de geraffineerdheid waarmee jongens worden gelokt en uitgebuit.



Tristan: “Ik geloofde lange tijd dat ik alleen maar bestond om een seksobject te zijn, om oudere mannen te pleasen. Ik leefde niet, ik bestond gewoon. Ik had niet door dat het niet oké was… tot de inval van de politie.”



Regisseur Willem Timmers: “Begin vorig jaar zijn twee mannen terechtgesteld die een illegaal homobordeel runden in Utrecht. Ze zouden jarenlang jonge kwetsbare jongens seksueel hebben uitgebuit. Politie en hulporganisaties gaven aan dat het oprollen van dit bordeel maar het topje van de ijsberg is. Maar als dat zo is, hoe kan het dan dat we er zo weinig over weten? Waarom is er zo weinig zicht op deze kwetsbare groep? Dit waren voor mij belangrijke vragen die de aanleiding vormden om de documentaire te maken. Tijdens de research sprak ik dan ook met veel (ex-)payboys die ervaring hadden met uitbuiting en geweld. Wat ik opmerkelijk vond was dat zij zichzelf vaak niet als slachtoffer zagen, omdat ze vrijwillig begonnen waren met het sekswerk. Maar hoe vrijwillig is die beslissing nou écht wanneer je zo jong en kwetsbaar bent? Met deze docu hoop ik dat het taboe wordt doorbroken dat veel payboys hebben over het werk en hun slachtofferschap. Ze zijn niet alleen in hun ervaringen, de groep is veel groter dan je denkt.”



Jongensprostitutie, vooral daar waar sprake is van minderjarige jongens of sekswerk onder dwang, is een grote blinde vlek in Nederland. Het aantal mannelijke sekswerkers is volgens onderzoek van Stichting Lumens (een maatschappelijke welzijnsorganisatie die de zorg coördineert voor mensen die seksueel worden uitgebuit, misbruikt of slachtoffer zijn van seksueel geweld) even groot als dat van vrouwelijke sekswerkers, maar sekswerk door mannen speelt zich veel meer onder de radar (en dus ook illegaal) af. In de Videoland documentaire ‘Payboys’ wordt het perspectief belicht van jonge (ex-)payboys en wat hen beweegt om het werk op te pakken in deze rauwe en verborgen wereld, maar vooral hoe ze er uiteindelijk uit zijn gestapt.



De documentaire ‘Payboys’ werd geregisseerd door Willem Timmers en geproduceerd door Skyhigh TV. Vanaf 16 november exclusief te zien bij Videoland.