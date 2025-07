Nieuwe Videoland dramaserie van Nederlandse bodem: ‘Dispuut’

Laatst geüpdatet op juli 23, 2025 by Redactie

Extreme ontgroeningen, mentale problemen en geweld. Welkom in de wereld van Nederlands jongste elite. Een arena die het nieuws domineert met seksuele- en drugsuitspattingen. De RTL Creative Unit heeft de nieuwe Videoland Original dramaserie ‘Dispuut’ ontwikkeld die zich afspeelt in en om het studentencorps. ‘Dispuut’ is een rauwe, actuele serie over vriendschap, macht en de prestatiedruk van het corpsleven.

Ralph de Beurs, Creative Director RTL

“Voor nieuwe series en formats zoeken we voortdurend naar verhalen die nú spelen in Nederland. Het studentencorps is een fascinerende wereld van vriendschap, rituelen en loyaliteit — maar ook van extreem wangedrag en incidenten die het afgelopen jaar breed zijn uitgemeten in de media. Juist die spanning tussen kameraadschap en misstanden vormt de voedingsbodem voor deze nieuwe serie.”



Steven van Roosmalen, Head of Scripted Videoland

“Bij Videoland streven we ernaar om de meest relevante Nederlandse verhalen te brengen. In onze Videoland Original dramaseries duiken we diep in werelden die normaal gesloten blijven. Denk aan de rauwe onderwereld van ‘Mocro Maffia’, de harde cultuur op een rechtenfaculteit in ‘De F*ckulteit’ en het koninklijke leven in ‘Máxima’. Met ‘Dispuut’ openen we nu de deuren naar een wereld die Nederlanders bezighoudt: het leven in een studentencorps.”

Over Dispuut

Aan de start van het nieuwe academische jaar wordt bepaald welke nieuwe studenten bij het meest prominente dispuut van het corps mogen: Rang één. De selectieprocedure bestaat uit een groot feest, waar de nieuwe gegadigde verregaande opdrachten moeten uitvoeren om een uitnodiging te ontvangen. De Videoland Original dramaserie ‘Dispuut’ volgt een groep nieuwe studenten die allemaal bij Rang één willen horen. Er is alleen niet plek voor iedereen. Hoe ver gaan zij om erbij te horen?

Dramaseries bij Videoland

Videoland is dé nummer 1 lokale streamer van Nederland. Bij Videoland zijn meer dan 45 Nederlandse Original dramaproducties te streamen, waaronder ‘Eén Grote Familie’ met Chantal Janzen, ‘Sleepers’ met Robert de Hoog, ‘Bennie’ door Barry Atsma en de hitseries ‘Máxima‘, ‘Mocro Maffia’ en ‘Gooische Vrouwen’. Op dit moment zijn onder meer ‘Basta’, ‘Tonnano’ en het derde seizoen van ‘Moedermaffia’ in productie.

RTL Creative Unit

De RTL Creative Unit ontwikkelde een aantal succesvolle fictie- en non-fictie titels. Denk aan ‘B&B Vol Liefde’, ‘Winter Vol Liefde’, ‘De Verraders’ (co-creatie met IDTV), ‘Ik Weet Er Alles Van’ en ‘Het Italiaanse Dorp: Ollolai’. Op fictiegebied ontwikkelde de Creative Unit onder andere ‘De F*ckulteit’, ‘Ze Weten Alles Van Je’, ‘Hockeyvaders’, ‘Narcostad’ (i.s.m. Nasrdin Dchar) en nu de dramaserie ‘Dispuut’.



Het is nog niet bekend wanneer de Videoland Original ‘Dispuut’ bij Videoland te streamen is en wie de hoofdrollen gaan spelen. Dit wordt in een later stadium bekendgemaakt.



