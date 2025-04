Nieuwe Videoland Original onthult ‘De Nederlandse Kampbewakers van Auschwitz’

Laatst geüpdatet op april 14, 2025 by Redactie

De nieuwe Videoland Original ‘De Nederlandse Kampbewakers van Auschwitz’ is een documentaireserie waarvan je zou hopen dat deze nooit gemaakt had hoeven te worden, omdat Auschwitz zelf nooit had mogen bestaan. Tussen mei 1940 en januari 1945 werden in Auschwitz naar schatting 1,1 miljoen mensen op industriële wijze vermoord. Het idee dat hierbij ook Nederlanders – zowel mannen als vrouwen – een rol speelden, leek ondenkbaar en was tot voor kort zelfs onbekend. Sterker nog, het werd niet eens overwogen dat ook Nederlanders in deze grootste moordfabriek uit de geschiedenis hadden gewerkt. In deze onthullende tweedelige documentaireserie worden de verhalen verteld van 24 Nederlandse kampbewakers van Auschwitz, door het jarenlange onderzoek van journalist en researcher Stijn Reurs. Het is de eerste documentaire ooit, die Auschwitz door de ogen van bewakers laat zien. De Videoland Original ‘De Nederlandse Kampbewakers van Auschwitz’ is vanaf donderdag 24 april te streamen bij Videoland.

Bekijk hier de trailer.

Historisch onderzoeker en journalist Stijn Reurs:

“Ruim tien jaar geleden, in 2012, kreeg ik in het Bundesarchiv in Berlijn per ongeluk een verkeerd dossier in handen. Hoewel ik onderzoek deed naar Nederlandse collaboratie, had ik nooit kunnen vermoeden dat deze toevallige vondst het begin zou zijn van een wereldwijde zoektocht naar de Nederlandse bewakers van Auschwitz, die meer dan tien jaar zou duren. Tot op de dag van vandaag wordt er onderzoek gedaan naar de Holocaust en wordt onderzocht hoe deze onvoorstelbare, industriële massamoord op de Joden heeft kunnen plaatsvinden. Maar dat ik meer dan tien jaar van mijn leven zou wijden aan het onderzoeken van de aanwezigheid en rol van Nederlandse bewakers in Auschwitz, had ook ik niet kunnen voorzien. Het resultaat is onthutsend: de identificatie van 24 Nederlanders die op verschillende plaatsen binnen het vernietigingskamp werkzaam waren.”



‘De Nederlandse Kampbewakers van Auschwitz’ laat zien hoe diep de Nederlandse collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog reikte. De documentaire reconstrueert een aantal verhalen van de Nederlandse bewakers die betrokken waren bij de gruweldaden in Auschwitz en spreekt met nabestaanden. Met behulp van diepgravend onderzoek, historische documenten en de inzichten van Stijn Reurs én analyses van nationale- en internationale experts, ontrafelt deze serie de complexe en onthutsende rol die deze Nederlandse mannen en vrouwen speelden in een van de donkerste hoofdstukken van de menselijke geschiedenis. Deze Nederlanders speelden uiteenlopende, maar even afschuwelijke rollen: ze waren chauffeurs die de net in Auschwitz aangekomen Joden naar de gaskamers reden of werkten in de gaskamers zelf, waar zij duizenden mensen executeerden.



De belangrijkste stemmen in deze documentaire zijn die van de overlevenden van Auschwitz. De getuigenissen van Hedy Bohm (96) uit Toronto en Ruth Bloch (99) uit New York bieden een onschatbare verbinding met het verleden en herinneren ons aan de gruwelijkheden die nooit vergeten mogen worden. Samen vertellen deze hoofdpersonen en deskundigen een diepgaand en allesomvattend verhaal over Auschwitz en de blijvende impact van deze donkere periode in onze geschiedenis. De rol die Nederlandse bewakers daarin speelden vormt een gitzwarte vlek op deze geschiedenis, een onuitwisbare smet die de diepgaande betrokkenheid van deze bewakers bij de gruwelijkheden van de Holocaust blootlegt.

De Videoland Original ‘De Nederlandse Kampbewakers van Auschwitz’ is geproduceerd door Media Luna. De documentaireserie bestaat uit twee afleveringen en is vanaf donderdag 24 april te streamen bij Videoland.



Beeld: RTL / Videoland