Nieuwe Videoland Original realityserie: ‘Proppers in Albu’

Laatst geüpdatet op augustus 8, 2025 by Redactie

Zon, zweet en zinderende avonden: deze zomer verruilt een groep van negen Nederlandse jongeren hun comfortzone voor het bruisende Albufeira. In de Videoland Original ‘Proppers in Albu’, de opvolger van het populaire ‘Proppers op Mallorca’, wonen, werken én feesten zij samen, terwijl ze zorgen dat de events van Unlimited Albufeira rammend vol zitten. Maar is het leven als propper echt zo nice als het klinkt? Of worden ze ingehaald door het tempo, de hitte en de chaos van het nachtleven? Eén ding is zeker: deze zomer wordt heter dan heet. ‘Proppers in Albu’ is vanaf donderdag 4 september wekelijks te streamen bij Videoland. Maak kennis met de negen enthousiaste jongeren!



Ruby van 21 (Content creator en Ticketseller) uit Den Haag is een energieke duizendpoot. Ze studeert Media & Marketing, runt socials voor bedrijven en keert deze zomer terug naar Albufeira als propper én contentmaker. Ze werkt in Scheveningen, sport graag en is altijd in beweging. Met haar vlotte babbel en scooter scheurt ze langs villa’s en events, maakt vrienden én hilarische content. Stilzitten? Geen optie voor Ruby.



Richie van 22 (Ticketseller en Propper) uit Amsterdam is een creatieve sfeermaker en komt oorspronkelijk uit Groningen. Overdag maakt hij content voor o.a. Bol.com, ’s avonds duikt hij het studentenleven in. Hij studeert Kunst & Economie aan de HKU, heeft een stevige salesachtergrond en ziet proppen als dé mix van zijn talenten. Zijn geheime wapen? Ariana Grande’s “Moonlight” bodymist, elke dag. Richie is nuchter al een feestje.



Naomi van 21 (Ticketseller en Propper) uit Rotterdam is een chaotisch feestbeest vol enthousiasme. Net terug van vier maanden Curaçao en klaar voor een nieuw avontuur vol zon, drank en gezelligheid. Ze heeft ervaring als propper en blinkt uit in overtuigen. Ze houdt van festivals en spontane, impulsieve acties. Eén ding is zeker: met Naomi is het nooit saai.



Chris van 20 (Ticketseller en Propper) uit Purmerend is een sociale charmeur met een vlotte babbel. Overdag verkoopt hij auto’s, ’s avonds tapt hij biertjes. Hij leeft voor uitgaan en plezier, weet mensen te overtuigen en heeft als barman al ‘propervaring’. Vijf dagen knallen én elke dag een drankje? Geen probleem. Work hard, play hard!



Fleur van 21 (Ticketseller en Propper) uit Beuningen is een vrolijke stuiterbal. Ze werkt in de horeca én als grondstewardess, sport, rijdt paard en spreekt af met vriendinnen. Al jong trok ze haar eigen plan. In groepen is ze de gangmaker, recht voor z’n raap. Proppen in Albufeira ziet ze als het perfecte avontuur: zon, mensen, feest en gekkigheid. Haar ochtendgroet? “Goedemokkel!” Met Fleur is het altijd gezellig.



Max van 24 (Ticketseller en Propper) uit Meppel is een directe sfeermaker vol energie. Overdag werkt hij bij een horecagroothandel, ’s avonds is hij te vinden op het terras of in de sportschool. Met ervaring in horeca en sales weet hij mensen te overtuigen. Proppen in Albufeira? Zijn droom. Na een avond tequila staat hij gewoon weer klaar. Zeuren? Nooit!



Anouk van 21 (Ticketseller en Propper) uit Hengelo is een nuchtere doorzetter vol chaos en nieuwsgierigheid. Na jaren gewerkt te hebben in het animatieteam op campings kiest ze deze zomer voor iets nieuws: proppen in Albufeira. Zon, feest en uitdaging. Ze is recht voor haar raap, altijd zichzelf en klaar om uit haar comfortzone te stappen. Het is nu of nooit!



Mark van 18 (Ticketseller en Propper) uit Gorinchem is een charmante verkoper met een vleugje Grieks temperament. Hij werkt in een meubelzaak, volgt een retailopleiding en ziet proppen als dé kans om te shinen. Sport zes keer per week, houdt van aandacht en weet precies wat hij moet zeggen. Eerste keer of niet: hij komt om te knallen. Klaar voor Albufeira? Absoluut!



Na twee zomers party starten in Lloret en een stage van 9 maanden in Miami verruilt Betül van 21 deze zomer haar geliefde Brabant in voor Albufeira. Ze werkt bij Unlimited als Manager van de klantenservice en is in die rol een spin in het web van de organisatie. Met haar flair, energie, zorgzaam karakter, hart op de tong én al haar ervaring weet ze precies hoe ze sfeer brengt. Professioneel én altijd in voor gezelligheid.

‘Proppers in Albu’ is vanaf donderdag 4 september wekelijks te streamen bij Videoland, met op de eerste dag twee afleveringen. De realityserie wordt geproduceerd door No Pictures Please.



© Tom Cornelissen