Nieuwe vriendinnencomedy: Wat Mijn Man Niet Weet

Laatst geüpdatet op augustus 31, 2023 by Redactie

Op zaterdag 28 oktober 2023 gaat de nieuwe theatervoorstelling ‘Wat Mijn Man Niet Weet’ in première. Victoria Koblenko, Birgit Schuurman en Puck Pomelien Busser spelen de hoofdrol in deze hilarische en spannende vriendinnencomedy.

Drie jeugdvriendinnen sluiten een pact. In hun club ‘Wat mijn vriendje niet weet’ zweren ze elkaar trouw tot de dood hen scheidt. Nadat een van de meiden in het huwelijksbootje stapt met dé Don Juan van hun middelbare school verliezen ze elkaar uit het oog. Totdat zich jaren later een drama voltrekt.

Geheimen

Vlak voor een begrafenis moeten veel vragen uit het verleden én heden worden beantwoord. Hoe trouw zijn de vriendinnen elkaar gebleven? Welke geheimen hebben ze? Was dat ongeluk wel een ongeluk? Beetje bij beetje wordt duidelijk wie te vertrouwen is en vooral: wie niet.

Whodunit?

In ‘Wat Mijn Man Niet Weet’ transformeren Victoria, Birgit en Puck Pomelien in hilarische en voor iedereen herkenbare situaties van puber naar dertiger, terwijl een ijzingwekkende whodunit – Who has done it? – wordt afgewikkeld.

Première

Op zaterdag 28 oktober vindt de première plaats in de Goudse Schouwburg in Gouda. De voorstelling is van begin oktober 2023 tot en met februari 2024 in bijna 50 theaters in Nederland te zien. Bekijk de complete speellijst op: https://watmijnmannietweet.nl/



Fotograaf/credits: buroRuSt + BenningGladkova